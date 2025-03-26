https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390480.html

Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики

Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики

Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:08:00+03:00

2025-03-26T12:08:00+03:00

2025-03-26T13:46:00+03:00

михаил мишустин

госдума рф

россия

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превосходят среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в "четверку" крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности", - сказал он.

https://ria.ru/20250318/putin-2005745306.html

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2025

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михаил мишустин, госдума рф, россия, экономика