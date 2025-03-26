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Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики - РИА Новости, 26.03.2025
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12:08 26.03.2025 (обновлено: 13:46 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390480.html
Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики
Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики
Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:08:00+03:00
2025-03-26T13:46:00+03:00
михаил мишустин
госдума рф
россия
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превосходят среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в "четверку" крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности", - сказал он.
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михаил мишустин, госдума рф, россия, экономика
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россия, Экономика
Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики

Мишустин: российская экономика движется темпами, превышающими среднемировые

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превосходят среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в "четверку" крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Михаил МишустинГосдума РФРоссияЭкономика
 
 
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