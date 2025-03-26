https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390386.html

Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз

Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз - РИА Новости, 26.03.2025

Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в российской... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:08:00+03:00

2025-03-26T12:08:00+03:00

2025-03-26T14:11:00+03:00

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экономика

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в российской экономике, рассказал о мерах поддержки семей с детьми и помощи участникам СВО и анонсировал новый порядок индексации пенсий.Ключевые заявления премьера — в материале РИА Новости.Об успехах в экономике"За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается".Сотрудничество в условиях санкций"Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет".Поддержка семей с детьми"Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам".Помощь участникам СВО"Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам. Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь".Поддержка старшего поколения"С 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда".Развитие IT-сектора и промышленности"К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги — 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал госуслуг, которым ежедневно пользуются миллионы людей"."Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача".Модернизация здравоохранения"Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить"."Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 миллиона раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг".Развитие образования"Наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся".Строительство и развитие инфраструктуры

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россия

европа

германия

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Выступление Мишустина с ежегодным отчетом Правительства РФ в Госдуме Выступление Мишустина с ежегодным отчетом Правительства РФ в Госдуме 2025-03-26T12:08 true PT247M17S

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евросоюз, россия, европа, экономика, германия, михаил мишустин, госдума рф, курская область