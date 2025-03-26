Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз
Мишустин: рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в российской экономике, рассказал о мерах поддержки семей с детьми и помощи участникам СВО и анонсировал новый порядок индексации пенсий.
Ключевые заявления премьера — в материале РИА Новости.
Об успехах в экономике
- Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые:
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"За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается".
- Рост ВВП в 2024 году составил 4,1 процента.
- Он впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись вдвое с 2020-го.
- Рост реальных доходов населения составил почти 8,5 процента и отразился на потребительском спросе.
- Локомотивом роста стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский.
- Экономика становится все более технологичной и диверсифицированной.
- Национальные проекты, срок реализации которых был завершен, выполнены.
- Правительство утвердило 19 новых национальных проектов, еще один — 20-й нацпроект — готовится к запуску.
- Власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продукты, а в случае необходимости — принимать самые жесткие меры.
Сотрудничество в условиях санкций
- На фоне западных ограничений Россия укрепила взаимодействие в Союзном государстве, ЕАЭС и СНГ, а также по линии ШОС и БРИКС.
- Москва значительно переориентировала торговлю на рынки Глобального Юга — к новым центрам роста мировой экономики.
- В Евразии все чаще используют при расчетах нацвалюты, создаются условия для формирования новых технологических альянсов.
- Это стало одним из факторов роста реального сектора и сферы услуг в России.
- Правительство существенно обновило правовую базу, регулирующую операции с дружественными странами, эффект от этих решений оценивают в 550 миллиардов рублей.
- В 2024 году вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ.
- Завершены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем:
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"Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет".
Поддержка семей с детьми
- Семьи получили около 14,5 миллиона сертификатов с момента запуска программы маткапитала.
- Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу.
- Власти выстраивают работу в сфере семьи по принципу "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки":
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"Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам".
- Более семи миллионов учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание.
- Семейную ипотеку расширят с апреля на вторичное жилье в некоторых городах.
Помощь участникам СВО
- Для них обеспечено приоритетное право на медпомощь и получение образования, переобучение и повышение квалификации.
- Детям участников СВО дают бесплатные путевки на отдых и оздоровление, для ребят постарше есть преимущество при поступлении в учебные организации.
- Ежемесячную денежную выплату ветеранам боевых действий назначают автоматически без дополнительных заявлений — сразу после выдачи удостоверения.
- Установлены льготы, освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин.
- Законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, выполняющих задачи в Курской области, уже на рассмотрении Госдумы:
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"Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам. Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь".
Поддержка старшего поколения
- С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,3%, их дополнительно проиндексировали исходя из инфляции в 9,5%.
- По этому показателю подняли военные пенсии, также — свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат.
- С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий:
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"С 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда".
- Возобновлена индексация страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров.
- С апреля социальные пенсии увеличат на 14,75%.
- Во всех регионах внедряют систему долговременного ухода, в прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек.
- Ветераны будут получать выплаты к 80-летию Победы в апреле-мае в беззаявительном порядке.
Развитие IT-сектора и промышленности
- IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое.
- В ней задействован практически миллион человек, создается все больше востребованных программных продуктов.
- С 2020 года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз.
- Развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, а также предоставлять гражданам и бизнесу сервисы в электронном виде.
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"К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги — 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал госуслуг, которым ежедневно пользуются миллионы людей".
- Рост промышленного производства составил 4,6%, во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%.
- Значительный вклад внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%.
- Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов достигли 18%.
- В России также выпускаются беспилотные авиационные системы, за прошлый год объем их выпуска вырос почти в три раза.
- В Челябинске запущено первое в стране крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.
- Проделана большая работа в самолетостроении, недавно состоялся первый полет самолета Superjet с российским двигателем.
- Аналогичная работа ведется по самолету МС-21:
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"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача".
Модернизация здравоохранения
- В России идет системная работа по повышению доступности медпомощи, чтобы обеспечить профилактику и своевременное лечение заболеваний.
- В стране построили или отремонтировали свыше десяти тысяч организаций первичного звена здравоохранения.
- В них поставили более 230 тысяч единиц медоборудования, 60% из которого отечественное.
- Развивается система сбережения материнства и детства, практически все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 40 патологий:
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"Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить".
- В эксплуатацию ввели 21 детскую больницу и оснастили почти все существующие поликлиники — более 2,5 тысячи.
- В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек.
- Переоснащено около 320 организаций для прохождения медицинской реабилитации:
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"Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 миллиона раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг".
Развитие образования
- В рамках нацпроектов по всей стране создали более 1,7 тысячи детских садов.
- В России построили более 1,6 тысячи школ, 4,9 тысячи школ модернизировали.
- Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке по числу медалей на международных олимпиадах школьников:
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"Наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся".
- Правительство снижает бюрократическую нагрузку на педагогов.
- С 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий количество документов, которые нужно заполнять учителям.
- Система обучения должна отвечать запросам рынка труда.
- Усилена подготовка учителей математики и естественно-научных дисциплин, чтобы повысить качество обучения по этим предметам.
- С прошлого года реализуется новая модель высшего образования.
Строительство и развитие инфраструктуры
- В России построили около 580 миллионов квадратных метров жилья, десятки миллионов семей значительно улучшили жилищные условия.
- В стране приводят в надлежащее состояние жилой фонд и расселяют аварийный, более 800 тысяч человек переехали в новое и комфортное жилье.
- В 2024 году построили и отремонтировали около 25 тысяч километров дорог.
- Открыты современные аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.
- Началась реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
- За шесть лет привели в порядок более 70 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов.
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