Рейтинг@Mail.ru
Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 26.03.2025 (обновлено: 14:11 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390386.html
Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз
Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз - РИА Новости, 26.03.2025
Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в российской... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:08:00+03:00
2025-03-26T14:11:00+03:00
евросоюз
россия
европа
экономика
германия
михаил мишустин
госдума рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007484223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d2e1ab165311c867d8eecaace0dbaa5.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в российской экономике, рассказал о мерах поддержки семей с детьми и помощи участникам СВО и анонсировал новый порядок индексации пенсий.Ключевые заявления премьера — в материале РИА Новости.Об успехах в экономике"За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается".Сотрудничество в условиях санкций"Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет".Поддержка семей с детьми"Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам".Помощь участникам СВО"Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам. Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь".Поддержка старшего поколения"С 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда".Развитие IT-сектора и промышленности&quot;К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги — 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал госуслуг, которым ежедневно пользуются миллионы людей&quot;."Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача".Модернизация здравоохранения"Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить"."Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 миллиона раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг".Развитие образования"Наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся".Строительство и развитие инфраструктуры
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
россия
европа
германия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Мишустина с ежегодным отчетом Правительства РФ в Госдуме
Выступление Мишустина с ежегодным отчетом Правительства РФ в Госдуме
2025-03-26T12:08
true
PT247M17S
Мишустин о регулировании цен на продукты в России
Взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в России нужно усиливать, в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил Мишустин.
2025-03-26T12:08
true
PT1M49S
Мишустин о мерах поддержки, которые приняли власти России в Год семьи
Мишустин о мерах поддержки, которые приняли власти России в Год семьи
2025-03-26T12:08
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007484223_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c80f07963aaa9c0dfad5125210123d60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, европа, экономика, германия, михаил мишустин, госдума рф, курская область
Евросоюз, Россия, Европа, Экономика, Германия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Курская область
Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз

Мишустин: рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в российской экономике, рассказал о мерах поддержки семей с детьми и помощи участникам СВО и анонсировал новый порядок индексации пенсий.
Ключевые заявления премьера — в материале РИА Новости.

Об успехах в экономике

  • Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые:
«
"За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Рост ВВП в 2024 году составил 4,1 процента.
  • Он впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись вдвое с 2020-го.
  • Рост реальных доходов населения составил почти 8,5 процента и отразился на потребительском спросе.
  • Локомотивом роста стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский.
  • Экономика становится все более технологичной и диверсифицированной.
  • Национальные проекты, срок реализации которых был завершен, выполнены.
  • Правительство утвердило 19 новых национальных проектов, еще один — 20-й нацпроект — готовится к запуску.
  • Власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продукты, а в случае необходимости — принимать самые жесткие меры.

Сотрудничество в условиях санкций

  • На фоне западных ограничений Россия укрепила взаимодействие в Союзном государстве, ЕАЭС и СНГ, а также по линии ШОС и БРИКС.
  • Москва значительно переориентировала торговлю на рынки Глобального Юга — к новым центрам роста мировой экономики.
  • В Евразии все чаще используют при расчетах нацвалюты, создаются условия для формирования новых технологических альянсов.
  • Это стало одним из факторов роста реального сектора и сферы услуг в России.
  • Правительство существенно обновило правовую базу, регулирующую операции с дружественными странами, эффект от этих решений оценивают в 550 миллиардов рублей.
  • В 2024 году вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ.
  • Завершены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем:
«
"Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Поддержка семей с детьми

  • Семьи получили около 14,5 миллиона сертификатов с момента запуска программы маткапитала.
  • Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу.
  • Власти выстраивают работу в сфере семьи по принципу "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки":
«
"Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Более семи миллионов учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание.
  • Семейную ипотеку расширят с апреля на вторичное жилье в некоторых городах.

Помощь участникам СВО

  • Для них обеспечено приоритетное право на медпомощь и получение образования, переобучение и повышение квалификации.
  • Детям участников СВО дают бесплатные путевки на отдых и оздоровление, для ребят постарше есть преимущество при поступлении в учебные организации.
  • Ежемесячную денежную выплату ветеранам боевых действий назначают автоматически без дополнительных заявлений — сразу после выдачи удостоверения.
  • Установлены льготы, освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин.
  • Законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на защитников, выполняющих задачи в Курской области, уже на рассмотрении Госдумы:
«
"Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам. Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Поддержка старшего поколения

  • С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,3%, их дополнительно проиндексировали исходя из инфляции в 9,5%.
  • По этому показателю подняли военные пенсии, также — свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат.
  • С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий:
«
"С 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Возобновлена индексация страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров.
  • С апреля социальные пенсии увеличат на 14,75%.
  • Во всех регионах внедряют систему долговременного ухода, в прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек.
  • Ветераны будут получать выплаты к 80-летию Победы в апреле-мае в беззаявительном порядке.

Развитие IT-сектора и промышленности

  • IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое.
  • В ней задействован практически миллион человек, создается все больше востребованных программных продуктов.
  • С 2020 года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз.
  • Развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, а также предоставлять гражданам и бизнесу сервисы в электронном виде.
«

"К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги — 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал госуслуг, которым ежедневно пользуются миллионы людей".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Рост промышленного производства составил 4,6%, во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%.
  • Значительный вклад внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%.
  • Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов достигли 18%.
  • В России также выпускаются беспилотные авиационные системы, за прошлый год объем их выпуска вырос почти в три раза.
  • В Челябинске запущено первое в стране крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.
  • Проделана большая работа в самолетостроении, недавно состоялся первый полет самолета Superjet с российским двигателем.
  • Аналогичная работа ведется по самолету МС-21:
«
"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Модернизация здравоохранения

  • В России идет системная работа по повышению доступности медпомощи, чтобы обеспечить профилактику и своевременное лечение заболеваний.
  • В стране построили или отремонтировали свыше десяти тысяч организаций первичного звена здравоохранения.
  • В них поставили более 230 тысяч единиц медоборудования, 60% из которого отечественное.
  • Развивается система сбережения материнства и детства, практически все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 40 патологий:
«
"Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • В эксплуатацию ввели 21 детскую больницу и оснастили почти все существующие поликлиники — более 2,5 тысячи.
  • В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек.
  • Переоснащено около 320 организаций для прохождения медицинской реабилитации:
«
"Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 миллиона раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Развитие образования

  • В рамках нацпроектов по всей стране создали более 1,7 тысячи детских садов.
  • В России построили более 1,6 тысячи школ, 4,9 тысячи школ модернизировали.
  • Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке по числу медалей на международных олимпиадах школьников:
«
"Наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Правительство снижает бюрократическую нагрузку на педагогов.
  • С 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий количество документов, которые нужно заполнять учителям.
  • Система обучения должна отвечать запросам рынка труда.
  • Усилена подготовка учителей математики и естественно-научных дисциплин, чтобы повысить качество обучения по этим предметам.
  • С прошлого года реализуется новая модель высшего образования.

Строительство и развитие инфраструктуры

  • В России построили около 580 миллионов квадратных метров жилья, десятки миллионов семей значительно улучшили жилищные условия.
  • В стране приводят в надлежащее состояние жилой фонд и расселяют аварийный, более 800 тысяч человек переехали в новое и комфортное жилье.
  • В 2024 году построили и отремонтировали около 25 тысяч километров дорог.
  • Открыты современные аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.
  • Началась реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
  • За шесть лет привели в порядок более 70 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства перед Госдумой
Вчера, 12:21
 
ЕвросоюзРоссияЕвропаЭкономикаГерманияМихаил МишустинГосдума РФКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала