https://ria.ru/20250326/mishustin-2007386760.html
Мишустин прибыл в ГД, где выступит с отчетом о деятельности правительства
Мишустин прибыл в ГД, где выступит с отчетом о деятельности правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин прибыл в ГД, где выступит с отчетом о деятельности правительства
Кортеж премьер-министра Михаила Мишустина прибыл в Государственную Думу, где в среду глава правительства выступит с отчётом о деятельности кабмина за 2024 год,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:57:00+03:00
2025-03-26T11:57:00+03:00
2025-03-26T11:57:00+03:00
политика
михаил мишустин
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кортеж премьер-министра Михаила Мишустина прибыл в Государственную Думу, где в среду глава правительства выступит с отчётом о деятельности кабмина за 2024 год, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин доложит о приоритетах развития и ответит на вопросы парламентариев. В заседании также примут участие члены правительства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчёт правительства за 2024 год состоится 26 марта. В рамках подготовки премьер-министр провел встречи с представителями всех думских фракций и отдельно встретился с Володиным, а также провел совещание с вице-премьерами и министрами.
https://ria.ru/20250325/otchet-2007183080.html
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политика, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин прибыл в ГД, где выступит с отчетом о деятельности правительства
Мишустин доложит о приоритетах развития и ответит на вопросы парламентариев в ГД