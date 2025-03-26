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Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты - РИА Новости, 26.03.2025
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13:10 26.03.2025 (обновлено: 13:20 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin--2007421379.html
Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты
Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты
Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:10:00+03:00
2025-03-26T13:20:00+03:00
михаил мишустин
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а, соответственно, не уходили за рубеж", - добавил он. "В итоге – интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, – временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков", - привел пример глава правительства. Он отметил, что значимая роль в вопросах регулирования цен, "особенно если говорить о продуктах первой необходимости" - у Федеральной антимонопольной службы. "Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо – принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок", - подытожил премьер-министр.
https://ria.ru/20250317/fas-2005474764.html
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михаил мишустин, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, общество
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Экономика, Общество
Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты

Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а, соответственно, не уходили за рубеж", - добавил он.
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"В итоге – интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, – временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков", - привел пример глава правительства.
Он отметил, что значимая роль в вопросах регулирования цен, "особенно если говорить о продуктах первой необходимости" - у Федеральной антимонопольной службы.
"Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо – принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок", - подытожил премьер-министр.
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Михаил МишустинГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияЭкономикаОбщество
 
 
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