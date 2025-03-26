https://ria.ru/20250326/mishustin--2007421379.html

Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты

Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты

Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:10:00+03:00

2025-03-26T13:10:00+03:00

2025-03-26T13:20:00+03:00

михаил мишустин

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а, соответственно, не уходили за рубеж", - добавил он. "В итоге – интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, – временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков", - привел пример глава правительства. Он отметил, что значимая роль в вопросах регулирования цен, "особенно если говорить о продуктах первой необходимости" - у Федеральной антимонопольной службы. "Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо – принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок", - подытожил премьер-министр.

https://ria.ru/20250317/fas-2005474764.html

https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html

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михаил мишустин, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика, общество