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Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву - РИА Новости, 26.03.2025
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15:48 26.03.2025 (обновлено: 15:53 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/minzdrav-2007473269.html
Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву
Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву - РИА Новости, 26.03.2025
Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву
Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет эвакуирован на лечение в Москву, он в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:48:00+03:00
2025-03-26T15:53:00+03:00
москва
происшествия
россия
курская область
дмитрий волков
алексей кузнецов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет эвакуирован на лечение в Москву, он в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о том, что в белгородском приграничье в результате террористических действий ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения."Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что врачи Курской области оказывают ему необходимую медицинскую помощь, удалось стабилизировать его состояние. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.
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москва, происшествия, россия, курская область, дмитрий волков, алексей кузнецов, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Москва, Происшествия, Россия, Курская область, Дмитрий Волков, Алексей Кузнецов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву

Минздрав: оператора Первого канала Волкова эвакуируют на лечение в Москву

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет эвакуирован на лечение в Москву, он в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о том, что в белгородском приграничье в результате террористических действий ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.
"Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что врачи Курской области оказывают ему необходимую медицинскую помощь, удалось стабилизировать его состояние. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.
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