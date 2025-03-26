https://ria.ru/20250326/minzdrav-2007473269.html

Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву

Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву - РИА Новости, 26.03.2025

Пострадавшего оператора Первого канала эвакуируют на лечение в Москву

Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет эвакуирован на лечение в Москву, он в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:48:00+03:00

2025-03-26T15:48:00+03:00

2025-03-26T15:53:00+03:00

москва

происшествия

россия

курская область

дмитрий волков

алексей кузнецов

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет эвакуирован на лечение в Москву, он в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее в среду врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о том, что в белгородском приграничье в результате террористических действий ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения."Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что врачи Курской области оказывают ему необходимую медицинскую помощь, удалось стабилизировать его состояние. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20250326/sk-2007441482.html

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москва, происшествия, россия, курская область, дмитрий волков, алексей кузнецов, александр хинштейн, вооруженные силы украины