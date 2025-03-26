https://ria.ru/20250326/mintsifry-2007573340.html

Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома

Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома - РИА Новости, 26.03.2025

Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома

Минцифры РФ готовит поправки к закону о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, в том числе рассматривает возможность введения ответственности за... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:34:00+03:00

2025-03-26T21:34:00+03:00

2025-03-26T21:34:00+03:00

общество

россия

максут шадаев

владимир путин

владислав даванков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готовит поправки к закону о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, в том числе рассматривает возможность введения ответственности за несоблюдение закона для управляющих компаний многоквартирных домов, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Сейчас вопрос настройки (закона - ред.). Сейчас мы собираемся (внести - ред.) поправки, где у нас нормы закона в полной мере не работали, будем, возможно, даже вводить ответственность подрядчикам", - сказал Шадаев в ответ на вопрос о законе. Он отметил, что подрядчик не всегда создает необходимые условия для его выполнения. "Будем подробно смотреть, с какими проблемами сталкиваются операторы, типизировать, в том числе обсуждать возможность введения ответственности, которая создает дополнительные барьеры для неисполнения закона", - добавил глава Минцифры. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщал, что обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit.

https://ria.ru/20250318/mery-2005767659.html

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общество, россия, максут шадаев, владимир путин, владислав даванков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф