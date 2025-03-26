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Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома - РИА Новости, 26.03.2025
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21:34 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mintsifry-2007573340.html
Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома
Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома - РИА Новости, 26.03.2025
Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома
Минцифры РФ готовит поправки к закону о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, в том числе рассматривает возможность введения ответственности за... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:34:00+03:00
2025-03-26T21:34:00+03:00
общество
россия
максут шадаев
владимир путин
владислав даванков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готовит поправки к закону о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, в том числе рассматривает возможность введения ответственности за несоблюдение закона для управляющих компаний многоквартирных домов, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Сейчас вопрос настройки (закона - ред.). Сейчас мы собираемся (внести - ред.) поправки, где у нас нормы закона в полной мере не работали, будем, возможно, даже вводить ответственность подрядчикам", - сказал Шадаев в ответ на вопрос о законе. Он отметил, что подрядчик не всегда создает необходимые условия для его выполнения. "Будем подробно смотреть, с какими проблемами сталкиваются операторы, типизировать, в том числе обсуждать возможность введения ответственности, которая создает дополнительные барьеры для неисполнения закона", - добавил глава Минцифры. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщал, что обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit.
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общество, россия, максут шадаев, владимир путин, владислав даванков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Владислав Даванков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома

Минцифры обсуждает ответственность УК за отсутствие доступа провайдеров в дома

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минцифры РФ готовит поправки к закону о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, в том числе рассматривает возможность введения ответственности за несоблюдение закона для управляющих компаний многоквартирных домов, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Сейчас вопрос настройки (закона - ред.). Сейчас мы собираемся (внести - ред.) поправки, где у нас нормы закона в полной мере не работали, будем, возможно, даже вводить ответственность подрядчикам", - сказал Шадаев в ответ на вопрос о законе.
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Он отметил, что подрядчик не всегда создает необходимые условия для его выполнения. "Будем подробно смотреть, с какими проблемами сталкиваются операторы, типизировать, в том числе обсуждать возможность введения ответственности, которая создает дополнительные барьеры для неисполнения закона", - добавил глава Минцифры.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.
В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщал, что обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit.
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