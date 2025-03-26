https://ria.ru/20250326/mintsifra-2007551766.html
Минцифры готово оказать поддержку родным и близким военкора Прокофьевой
Минцифры готово оказать поддержку родным и близким военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Минцифры готово оказать поддержку родным и близким военкора Прокофьевой
Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким военкора Первого канала Анны Прокофьевой и оператору Дмитрию Волкову, сообщается в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:06:00+03:00
2025-03-26T19:06:00+03:00
2025-03-26T19:06:00+03:00
белгородская область
украина
анна прокофьева
дмитрий волков
максут шадаев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку родным и близким военкора Первого канала Анны Прокофьевой и оператору Дмитрию Волкову, сообщается в Telegram-канале министерства. Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. "Друзья, снова трагедия. Выполняя свой профессиональный долг, в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет... Соболезную родным и близким Анны, желаю скорейшего выздоровления Дмитрию. Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку" , - приводит в Telegram-канале ведомство слова Максута Шадаева. Министр отметил, что съёмочная группа подорвалась на мине во время подготовки репортажа, вместе с Анной Прокофьевой был оператор Первого канала Дмитрий Волков, он тяжело ранен, сейчас находится в больнице. Он добавил, что Анна вела репортажи с фронта с 2023 года, а последние вышли второго и девятого марта, эта смелая девушка не боялась рисковать жизнью, чтобы рассказывать людям правду.
https://ria.ru/20250326/minzdrav-2007473269.html
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белгородская область, украина, анна прокофьева, дмитрий волков, максут шадаев
Белгородская область, Украина, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Максут Шадаев
Минцифры готово оказать поддержку родным и близким военкора Прокофьевой
Минцифры готово оказать помощь семье военкора Прокофьевой и оператору Волкову