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Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов - РИА Новости, 26.03.2025
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:27:00+03:00
2025-03-26T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом "Известий"."Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо", — сказал он.Кроме того, режиссер отметил, что государственные награды не имеют никакой ценности для тех, кто уехал из России и плохо отзывается о своей стране.Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий и наград уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.
https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html
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россия, никита михалков, эдгард запашный, общество
Культура, Россия, Никита Михалков, Эдгард Запашный, Общество
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
Режиссер Никита Михалков выступил против возвращения уехавших из России артистов