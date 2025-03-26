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Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов - РИА Новости, 26.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:27 26.03.2025 (обновлено: 11:32 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов - РИА Новости, 26.03.2025
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T07:27:00+03:00
2025-03-26T11:32:00+03:00
культура
россия
никита михалков
эдгард запашный
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом "Известий"."Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо", — сказал он.Кроме того, режиссер отметил, что государственные награды не имеют никакой ценности для тех, кто уехал из России и плохо отзывается о своей стране.Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий и наград уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.
https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html
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россия, никита михалков, эдгард запашный, общество
Культура, Россия, Никита Михалков, Эдгард Запашный, Общество
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов

Режиссер Никита Михалков выступил против возвращения уехавших из России артистов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Никита Михалков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом "Известий".
"Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо", — сказал он.
Кроме того, режиссер отметил, что государственные награды не имеют никакой ценности для тех, кто уехал из России и плохо отзывается о своей стране.
Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий и наград уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград
Вчера, 02:11
 
КультураРоссияНикита МихалковЭдгард ЗапашныйОбщество
 
 
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