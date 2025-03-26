https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html

Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов

Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов - РИА Новости, 26.03.2025

Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов

Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T07:27:00+03:00

2025-03-26T07:27:00+03:00

2025-03-26T11:32:00+03:00

культура

россия

никита михалков

эдгард запашный

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Деятелям культуры, покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней, не стоит возвращаться, заявил режиссер Никита Михалков в беседе с корреспондентом "Известий"."Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо", — сказал он.Кроме того, режиссер отметил, что государственные награды не имеют никакой ценности для тех, кто уехал из России и плохо отзывается о своей стране.Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий и наград уехавших за границу артистов, которые оскорбляют Россию.

https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html

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россия, никита михалков, эдгард запашный, общество