МИД России отреагировал на задержание Гуцул
МИД: Гуцул попала под прессинг Кишинева за выстраивание отношений с Россией
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва надеется, что в деле о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул будут соблюдена законность и демократические принципы, все чаще в Молдавии под прессинг попадают те журналисты и политики, которые выступают за конструктивные отношения с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Российской Федерацией. Евгения Гуцул, безусловно, относится к их числу. Хотелось бы надеяться, что в данном резонансном деле будет соблюдена законность и демократические принципы, прежде всего касающиеся защиты прав и свобод человека", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
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Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство, на неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные СМИ подвергаются цензуре, их просто закрывают.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Накануне Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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