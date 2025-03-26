https://ria.ru/20250326/mid-2007422684.html

МИД России отреагировал на задержание Гуцул

МИД России отреагировал на задержание Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

МИД России отреагировал на задержание Гуцул

Москва надеется, что в деле о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул будут соблюдена законность и демократические принципы, все чаще в Молдавии под прессинг... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:14:00+03:00

2025-03-26T13:14:00+03:00

2025-03-26T13:26:00+03:00

гагаузия

россия

молдавия

в мире

кишинев

мария захарова

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва надеется, что в деле о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул будут соблюдена законность и демократические принципы, все чаще в Молдавии под прессинг попадают те журналисты и политики, которые выступают за конструктивные отношения с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Российской Федерацией. Евгения Гуцул, безусловно, относится к их числу. Хотелось бы надеяться, что в данном резонансном деле будет соблюдена законность и демократические принципы, прежде всего касающиеся защиты прав и свобод человека", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство, на неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные СМИ подвергаются цензуре, их просто закрывают.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.Накануне Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007409624.html

https://ria.ru/20250326/moldavija-2007409093.html

гагаузия

россия

молдавия

кишинев

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гагаузия, россия, молдавия, в мире, кишинев, мария захарова, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул