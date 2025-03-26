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МИД Китая высказался о санкционной политике США - РИА Новости, 26.03.2025
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11:39 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mid-2007380447.html
МИД Китая высказался о санкционной политике США
МИД Китая высказался о санкционной политике США - РИА Новости, 26.03.2025
МИД Китая высказался о санкционной политике США
Злоупотребление США инструментами экспортного контроля и введение незаконных односторонних санкций - это типичный акт гегемонизма, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:39:00+03:00
2025-03-26T11:39:00+03:00
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Злоупотребление США инструментами экспортного контроля и введение незаконных односторонних санкций - это типичный акт гегемонизма, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, сообщалось в официальном документе, опубликованном Бюро промышленности и безопасности (BIS). Под санкции попали 42 китайские компании, в том числе институты, связанные с разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий, обвиняемые в поставках продукции для нужд китайской армии, а также уже находящихся под санкциями компании Huawei и HiSilicon. "Злоупотребление США инструментами экспортного контроля, такими как внесение предприятий в списки, под предлогом угрозы национальной безопасности и нарушения внешней политики США, а также введение незаконных односторонних санкций - это типичный акт гегемонизма", - сказал Го Цзякунь. По его словам, такие действия являются грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, а также подрывают безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок. "Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что Китай призывает США прекратить злоупотребление санкционными списками и необоснованное давление на китайские компании. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - сказал он.
https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html
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сша, китай, в мире
США, Китай, В мире
МИД Китая высказался о санкционной политике США

МИД Китая назвал санкции США типичным актом гегемонизма

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Злоупотребление США инструментами экспортного контроля и введение незаконных односторонних санкций - это типичный акт гегемонизма, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, сообщалось в официальном документе, опубликованном Бюро промышленности и безопасности (BIS). Под санкции попали 42 китайские компании, в том числе институты, связанные с разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий, обвиняемые в поставках продукции для нужд китайской армии, а также уже находящихся под санкциями компании Huawei и HiSilicon.
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"Злоупотребление США инструментами экспортного контроля, такими как внесение предприятий в списки, под предлогом угрозы национальной безопасности и нарушения внешней политики США, а также введение незаконных односторонних санкций - это типичный акт гегемонизма", - сказал Го Цзякунь.
По его словам, такие действия являются грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, а также подрывают безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок.
"Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что Китай призывает США прекратить злоупотребление санкционными списками и необоснованное давление на китайские компании.
"Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - сказал он.
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