https://ria.ru/20250326/megafon-2007426706.html

"МегаФон" модернизировал сеть на трех федеральных трассах

"МегаФон" модернизировал сеть на трех федеральных трассах - РИА Новости, 26.03.2025

"МегаФон" модернизировал сеть на трех федеральных трассах

"МегаФон" модернизировал сеть на автомобильных магистралях М-11 "Нева", М-12 "Восток" и М-4 "Дон", на трассах введены в эксплуатацию более 200 базовых станций,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:24:00+03:00

2025-03-26T13:24:00+03:00

2025-03-26T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "МегаФон" модернизировал сеть на автомобильных магистралях М-11 "Нева", М-12 "Восток" и М-4 "Дон", на трассах введены в эксплуатацию более 200 базовых станций, сообщила пресс-служба оператора. На трассе М-12 "Восток" инженеры оператора запустили около 140 базовых станций, которые отвечают за голосовую связь и передачу данных на завершенном участке между Москвой и Казанью. В результате 4G работает на всем протяжении маршрута, а средняя скорость передачи данных, по информации оператора, составляет 30 Мбит/с. Введенные в эксплуатацию объекты связи на трассе М-11 "Нева" предоставили автомобилистам устойчивое интернет-соединение на скорости до 45 Мбит/с на всем протяжении магистрали. К летнему сезону "МегаФон" расширил покрытие сети 4G вдоль магистрали М-4 "Дон", и сейчас сеть LTE доступна на 90% всей трассы. Строительство инфраструктуры связи на участках Дальнего западного обхода Краснодара и на Аксайском обходе позволяет туристам, отправившимся на курорты Крыма и Кубани, оставаться на связи и пользоваться необходимыми в дороге онлайн-сервисами, подчеркнули в пресс-службе оператора. Согласно утвержденной правительством Концепции развития автомобильного туризма в России, в настоящее время ключевые межрегиональные маршруты концентрируются в южных регионах и обеспечивают основной сезонный трафик на побережье в летний период, а также туристический поток по направлению в Санкт-Петербург. Это подтверждает анализ обезличенных данных абонентов оператора – именно магистрали "Нева", "Восток" и "Дон" наиболее активно используются россиянами, предпочитающими автопутешествия по стране. По данным компании, значимый прирост (53%) пользователей мобильного интернета на федеральных дорогах продемонстрировали мужчины. Больше всего новых любителей поездок оказалось в возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 36-45 лет с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также значимо выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). "Обеспечение непрерывности работы цифровых сервисов вдоль федеральных автомагистралей является одной из стратегических целей компании. Мы добились полного покрытия сетью 4G трассы М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга и М-12 от Москвы до Казани. В ближайших планах — запуск сети 2G/4G от Казани до Екатеринбурга. Мы изменили подход к строительству сетей вдоль недавно построенных дорог: подключаем их одновременно с запуском в эксплуатацию новых участков, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно во время передвижения. Работы по усовершенствованию телеком-инфраструктуры играют важную роль для развития интеллектуальной транспортной системы в стране и регулированию транспортных потоков в будущем", – приводит пресс-служба слова технического директора компании Алексея Титова.

https://ria.ru/20250311/servisy-2004390122.html

https://ria.ru/20250304/megafon-2002930191.html

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