https://ria.ru/20250326/medvedev-2007551451.html

Медведев призвал развернуть высокоэффективную ПВО для защиты от БПЛА

Медведев призвал развернуть высокоэффективную ПВО для защиты от БПЛА - РИА Новости, 26.03.2025

Медведев призвал развернуть высокоэффективную ПВО для защиты от БПЛА

России необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО для защиты от атак БПЛА со стороны Украины, которые происходят несмотря на... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:04:00+03:00

2025-03-26T19:04:00+03:00

2025-03-26T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО для защиты от атак БПЛА со стороны Украины, которые происходят несмотря на переговоры, связанные с прекращением ударов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Медведев опубликовал кадры выездного совещания, которое состоялось в рамках его поездки в ЦФО. "Для защиты от них (беспилотных систем противника - ред.) необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы", - сказал Медведев на совещании. Медведев уточнил, что имеет в виду в том числе и комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера.С образцами таких комплексов зампред Совбеза ознакомился в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.Он отметил, что эта задача не только производственная, она связана и с подготовкой необходимого нормативного материала. Медведев указал на то, что противник России сегодня активно применяет БПЛА для ударов по объектам в том числе гражданской инфраструктуры РФ, "несмотря на ведущиеся, кстати, сейчас даже переговоры". Ранее российская и американская стороны согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Отмечалось, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

https://ria.ru/20250326/medvedev-2007549529.html

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безопасность, россия, украина, дмитрий медведев