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Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей - РИА Новости, 26.03.2025
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18:51 26.03.2025 (обновлено: 18:54 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/medvedev-2007549529.html
Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей
Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей - РИА Новости, 26.03.2025
Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:51:00+03:00
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россия
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безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения малых целей. "Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах. Я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей

Медведев в ЦФО осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения малых целей
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения малых целей - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения малых целей
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения малых целей.
"Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах. Я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
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