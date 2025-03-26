https://ria.ru/20250326/medvedev-2007549529.html

Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей

Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей - РИА Новости, 26.03.2025

Медведев осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:51:00+03:00

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россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ осмотрел комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения малых целей. "Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить, основаны на новых физических принципах. Я имею ввиду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241122/tagil-1985263390.html

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россия, дмитрий медведев, безопасность