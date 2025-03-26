https://ria.ru/20250326/medvedev-2007490206.html

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:34:00+03:00

2025-03-26T16:34:00+03:00

2025-03-26T16:34:00+03:00

белгородская область

украина

анна прокофьева

дмитрий медведев

дмитрий волков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области, назвал ее истинным патриотом, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью в Белгородской области военного корреспондента Анны Прокофьевой. Бесстрашный журналист, человек талантливый, искренний и открытый, Анна всегда давала точную оперативную информацию о том, что происходит в зоне боевых действий и на освобожденных территориях", - говорится в телеграмме Медведева, адресованной коллегам, родным и близким Прокофьевой. Он отметил, что ее репортажи помогали зрителям собственными глазами увидеть реальную ситуацию, услышать живые свидетельства очевидцев. "Она была истинным патриотом Отечества и погибла при исполнении профессионального долга. Память об Анне Прокофьевой навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час", - пишет Медведев. Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен.

https://ria.ru/20250326/sk-2007441482.html

белгородская область

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белгородская область, украина, анна прокофьева, дмитрий медведев, дмитрий волков