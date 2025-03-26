Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/medvedev-2007490206.html
Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:34:00+03:00
2025-03-26T16:34:00+03:00
белгородская область
украина
анна прокофьева
дмитрий медведев
дмитрий волков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области, назвал ее истинным патриотом, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью в Белгородской области военного корреспондента Анны Прокофьевой. Бесстрашный журналист, человек талантливый, искренний и открытый, Анна всегда давала точную оперативную информацию о том, что происходит в зоне боевых действий и на освобожденных территориях", - говорится в телеграмме Медведева, адресованной коллегам, родным и близким Прокофьевой. Он отметил, что ее репортажи помогали зрителям собственными глазами увидеть реальную ситуацию, услышать живые свидетельства очевидцев. "Она была истинным патриотом Отечества и погибла при исполнении профессионального долга. Память об Анне Прокофьевой навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час", - пишет Медведев. Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен.
https://ria.ru/20250326/sk-2007441482.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, анна прокофьева, дмитрий медведев, дмитрий волков
Белгородская область, Украина, Анна Прокофьева, Дмитрий Медведев, Дмитрий Волков
Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Медведев назвал журналистку Первого канала Прокофьеву истинным патриотом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области, назвал ее истинным патриотом, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью в Белгородской области военного корреспондента Анны Прокофьевой. Бесстрашный журналист, человек талантливый, искренний и открытый, Анна всегда давала точную оперативную информацию о том, что происходит в зоне боевых действий и на освобожденных территориях", - говорится в телеграмме Медведева, адресованной коллегам, родным и близким Прокофьевой.
Он отметил, что ее репортажи помогали зрителям собственными глазами увидеть реальную ситуацию, услышать живые свидетельства очевидцев.
"Она была истинным патриотом Отечества и погибла при исполнении профессионального долга. Память об Анне Прокофьевой навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки ее коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час", - пишет Медведев.
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
СК возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой
Вчера, 13:57
 
Белгородская областьУкраинаАнна ПрокофьеваДмитрий МедведевДмитрий Волков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала