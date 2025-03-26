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Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации - РИА Новости, 26.03.2025
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04:17 26.03.2025 (обновлено: 04:18 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mask-2007335316.html
Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации
Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации - РИА Новости, 26.03.2025
Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х согласился с президентом США Дональдом Трампом о том, что советник по национальной безопасности США... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:17:00+03:00
2025-03-26T04:18:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х согласился с президентом США Дональдом Трампом о том, что советник по национальной безопасности США Майк Уолтц должен остаться на посту в администрации после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* в своём аккаунте в социальной сети Х выразил согласие с мнением Трампа о том, что Уолтц "является бесценным членом" его команды по национальной безопасности и что он должен продолжать "служить стране". "Тоже", - написал Маск в ответ на публикацию сенатора. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250326/tramp-2007334848.html
https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html
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в мире, технологии, сша, россия, йемен, майк уолтц, дональд трамп, илон маск, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Технологии, США, Россия, Йемен, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Илон Маск, Ансар Алла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации

Маск: Уолтц должен остаться в администрации после скандала с чатом

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х согласился с президентом США Дональдом Трампом о том, что советник по национальной безопасности США Майк Уолтц должен остаться на посту в администрации после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* в своём аккаунте в социальной сети Х выразил согласие с мнением Трампа о том, что Уолтц "является бесценным членом" его команды по национальной безопасности и что он должен продолжать "служить стране".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом
03:59
"Тоже", - написал Маск в ответ на публикацию сенатора.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
Вчера, 22:44
 
В миреТехнологииСШАРоссияЙеменМайк УолтцДональд ТрампИлон МаскАнсар АллаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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