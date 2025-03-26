https://ria.ru/20250326/mask-2007335316.html

Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации

Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации - РИА Новости, 26.03.2025

Маск согласился с Трампом, что Уолтц должен остаться в администрации

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х согласился с президентом США Дональдом Трампом о том, что советник по национальной безопасности США... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:17:00+03:00

2025-03-26T04:17:00+03:00

2025-03-26T04:18:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х согласился с президентом США Дональдом Трампом о том, что советник по национальной безопасности США Майк Уолтц должен остаться на посту в администрации после скандала с чатом высокопоставленных чиновников США об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* в своём аккаунте в социальной сети Х выразил согласие с мнением Трампа о том, что Уолтц "является бесценным членом" его команды по национальной безопасности и что он должен продолжать "служить стране". "Тоже", - написал Маск в ответ на публикацию сенатора. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250326/tramp-2007334848.html

https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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