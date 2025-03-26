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Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России - РИА Новости, 26.03.2025
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16:47 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/manturov-2007502964.html
Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России
Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России
Возвращение иностранных бенефициаров компаний в России, которые вышли из владения, будет зависеть от условий нынешних российских бенефициаров, заявил первый... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:47:00+03:00
2025-03-26T16:47:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Возвращение иностранных бенефициаров компаний в России, которые вышли из владения, будет зависеть от условий нынешних российских бенефициаров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если предприятие в какой-то момент приняло для себя в силу определенных обстоятельств решение по выходу цивилизованным способом с сохранением в том числе возможности вернуться через опцион (обратно выкупа - ред.), здесь компания - российские бенефициары - уже должны принимать решение, на каких условиях прежние бенефициары будут возвращаться", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "если это касается тех собственников, которые в какой-то момент в этой сфере не ушли, и уже есть сегодня российский бенефициар, который управляет этими предприятиями, отношения будут соответствующими".
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экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России

Мантуров: возвращение западных владельцев компаний зависит от бенефициаров РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Возвращение иностранных бенефициаров компаний в России, которые вышли из владения, будет зависеть от условий нынешних российских бенефициаров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Если предприятие в какой-то момент приняло для себя в силу определенных обстоятельств решение по выходу цивилизованным способом с сохранением в том числе возможности вернуться через опцион (обратно выкупа - ред.), здесь компания - российские бенефициары - уже должны принимать решение, на каких условиях прежние бенефициары будут возвращаться", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "если это касается тех собственников, которые в какой-то момент в этой сфере не ушли, и уже есть сегодня российский бенефициар, который управляет этими предприятиями, отношения будут соответствующими".
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ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
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