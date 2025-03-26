https://ria.ru/20250326/manturov-2007502964.html

Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России

Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России - РИА Новости, 26.03.2025

Мантуров назвал условия возвращения западных владельцев компаний в России

Возвращение иностранных бенефициаров компаний в России, которые вышли из владения, будет зависеть от условий нынешних российских бенефициаров, заявил первый... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:47:00+03:00

2025-03-26T16:47:00+03:00

2025-03-26T16:47:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Возвращение иностранных бенефициаров компаний в России, которые вышли из владения, будет зависеть от условий нынешних российских бенефициаров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если предприятие в какой-то момент приняло для себя в силу определенных обстоятельств решение по выходу цивилизованным способом с сохранением в том числе возможности вернуться через опцион (обратно выкупа - ред.), здесь компания - российские бенефициары - уже должны принимать решение, на каких условиях прежние бенефициары будут возвращаться", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "если это касается тех собственников, которые в какой-то момент в этой сфере не ушли, и уже есть сегодня российский бенефициар, который управляет этими предприятиями, отношения будут соответствующими".

https://ria.ru/20250326/kompanii-2007448786.html

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экономика, россия, денис мантуров