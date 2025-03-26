https://ria.ru/20250326/makron-2007580239.html

Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения

Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения - РИА Новости, 26.03.2025

Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения

"Миротворческие силы", которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать "военный ответ" в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:36:00+03:00

2025-03-26T22:36:00+03:00

2025-03-26T22:41:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. "Миротворческие силы", которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать "военный ответ" в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.По его словам, западные военные "не будут размещены на линии фронта", их целью "не будет являться конфликт с вооруженными силами России"."Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."Я не знаю, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины. Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир", - сказал он.Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005501211.html

https://ria.ru/20250315/avstralija-2005200815.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, евросоюз