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Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения - РИА Новости, 26.03.2025
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22:36 26.03.2025 (обновлено: 22:41 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/makron-2007580239.html
Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения
Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения - РИА Новости, 26.03.2025
Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения
"Миротворческие силы", которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать "военный ответ" в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:36:00+03:00
2025-03-26T22:41:00+03:00
в мире
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. "Миротворческие силы", которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать "военный ответ" в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.По его словам, западные военные "не будут размещены на линии фронта", их целью "не будет являться конфликт с вооруженными силами России"."Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."Я не знаю, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины. Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир", - сказал он.Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005501211.html
https://ria.ru/20250315/avstralija-2005200815.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Евросоюз
Макрон заявил о готовности миротворцев дать ответ в случае нападения

Макрон: миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае нападения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. "Миротворческие силы", которые Запад хочет направить на Украину, смогут дать "военный ответ" в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, западные военные "не будут размещены на линии фронта", их целью "не будет являться конфликт с вооруженными силами России".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В ОП прокомментировали идею Макрона о миротворцах на Украине
17 марта, 14:44
"Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего. Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
"Я не знаю, почему мы задаем себе такой вопрос в отношении Украины. Мы никогда не задавались им раньше, когда дислоцировались в других местах в рамках ясной миссии. Так что мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир", - сказал он.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Австралийский политик Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Премьер Австралии рассказал о предложениях по миротворцам на Украине
15 марта, 15:55
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийКир СтармерЕвросоюз
 
 
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