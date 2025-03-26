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Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон - РИА Новости, 26.03.2025
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21:46 26.03.2025 (обновлено: 22:13 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/makron-2007574454.html
Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон
Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон - РИА Новости, 26.03.2025
Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон
Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:46:00+03:00
2025-03-26T22:13:00+03:00
франция
украина
в мире
эммануэль макрон
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париж
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х."Мы подготовили дополнительную помощь, включая противотанковые ракеты Milan, средства ПВО – такие, как ракеты MICA, которыми оснащены поставленные (Украине) истребители Mirage, а также ракеты типа земля-воздух Mistral. Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны", - отметил Макрон.По его словам, Франция и Украина также продолжат сотрудничество в сфере разведки."Это сотрудничество также будет дополнено производством вооружений на Украине благодаря партнерствам с нашими оборонными компаниями. Эти дополнительные 2 миллиарда – это первая часть нашей инициативы, чтобы привлечь всех наших партнеров завтра (на саммите стран, желающих обеспечить гарантии безопасности Киева – ред.) к продолжению немедленной помощи Украине", - заключил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250321/makron-2006349584.html
https://ria.ru/20250325/france-2007288696.html
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франция, украина, в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, париж
Франция, Украина, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Париж
Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон

Макрон: Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро

© Getty Images / Anadolu/StringerПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время заседания Европейского совета в Брюсселе. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН
21 марта, 02:58
"Мы подготовили дополнительную помощь, включая противотанковые ракеты Milan, средства ПВО – такие, как ракеты MICA, которыми оснащены поставленные (Украине) истребители Mirage, а также ракеты типа земля-воздух Mistral. Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны", - отметил Макрон.
По его словам, Франция и Украина также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
"Это сотрудничество также будет дополнено производством вооружений на Украине благодаря партнерствам с нашими оборонными компаниями. Эти дополнительные 2 миллиарда – это первая часть нашей инициативы, чтобы привлечь всех наших партнеров завтра (на саммите стран, желающих обеспечить гарантии безопасности Киева – ред.) к продолжению немедленной помощи Украине", - заключил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине
25 марта, 19:46
 
ФранцияУкраинаВ миреЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийПариж
 
 
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