Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон
Макрон: Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро
© Getty Images / Anadolu/StringerПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Я хочу объявить, что Франция выделит Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
"Мы подготовили дополнительную помощь, включая противотанковые ракеты Milan, средства ПВО – такие, как ракеты MICA, которыми оснащены поставленные (Украине) истребители Mirage, а также ракеты типа земля-воздух Mistral. Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны", - отметил Макрон.
По его словам, Франция и Украина также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
"Это сотрудничество также будет дополнено производством вооружений на Украине благодаря партнерствам с нашими оборонными компаниями. Эти дополнительные 2 миллиарда – это первая часть нашей инициативы, чтобы привлечь всех наших партнеров завтра (на саммите стран, желающих обеспечить гарантии безопасности Киева – ред.) к продолжению немедленной помощи Украине", - заключил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Во Франции обрушились на Макрона из-за слов об Украине
25 марта, 19:46