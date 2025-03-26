Рейтинг@Mail.ru
Страмер встретится с Макроном для обсуждения Украины - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/makron-2007511306.html
Страмер встретится с Макроном для обсуждения Украины
Страмер встретится с Макроном для обсуждения Украины - РИА Новости, 26.03.2025
Страмер встретится с Макроном для обсуждения Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встретится в четверг в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения Украины. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:59:00+03:00
2025-03-26T16:59:00+03:00
в мире
украина
россия
париж
кир стармер
эммануэль макрон
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002687478_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dadc60f7ca153e7f46665aa2f51ef5f0.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встретится в четверг в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения Украины. Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине. "Завтра я встречусь с президентом Макроном в Париже для дальнейшего обсуждения наших усилий по достижению долгосрочного мира на Украине", - заявил Стармер в парламенте. Трансляция велась на сайте органа. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html
https://ria.ru/20250326/rjutte-2007451390.html
украина
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002687478_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_a78e4587cebb37888a5df1ba15d99589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, париж, кир стармер, эммануэль макрон, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Париж, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Страмер встретится с Макроном для обсуждения Украины

Премьер Британии Стармер встретится в Париже с Макроном для обсуждения Украины

© AP Photo / Justin TallisПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встретится в четверг в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения Украины.
Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией
5 марта, 17:48
"Завтра я встречусь с президентом Макроном в Париже для дальнейшего обсуждения наших усилий по достижению долгосрочного мира на Украине", - заявил Стармер в парламенте. Трансляция велась на сайте органа.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Агентство Блумберг 13 марта передало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Генсек НАТО обсудит Украину с "коалицией желающих"
Вчера, 14:26
 
В миреУкраинаРоссияПарижКир СтармерЭммануэль МакронДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала