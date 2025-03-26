https://ria.ru/20250326/magadan-2007501899.html
Мэрия Магадана возобновила выдачу участков земли многодетным семьям
Мэрия Магадана возобновила выдачу участков земли многодетным семьям - РИА Новости, 26.03.2025
Мэрия Магадана возобновила выдачу участков земли многодетным семьям
Мэрия Магадана возобновила выдачу земельных участков многодетным семьям, экс-мэр города Юрий Гришан ранее ввел на нее мораторий, сообщает официальный сайт... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:46:00+03:00
2025-03-26T16:46:00+03:00
2025-03-26T16:46:00+03:00
магаданская область
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МАГАДАН, 26 мар - РИА Новости. Мэрия Магадана возобновила выдачу земельных участков многодетным семьям, экс-мэр города Юрий Гришан ранее ввел на нее мораторий, сообщает официальный сайт муниципалитета. Ранее активисты отделения Народного фронта Магаданской области собрали жалобы от желающих получить землю и обратились в прокуратуру региона. Надзорный орган предъявил административно-исковое заявление о признании действий мэрии незаконными, поскольку предоставление земельных участков является государственной услугой. В мэрии Магадана поясняли, что причина моратория на выдачу участков в отсутствии проведенных к ним коммуникаций. "Для того, чтобы отменить это ограничение, действующее на протяжении трех лет, мы совместно со специалистами из департаментов строительства, архитектуры, технического и экологического контроля, жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана тщательно проанализировали ситуацию", - цитирует муниципалитет нового мэр Магадана Ларису Поликанову. Дополняется, что в очереди на получение земли в Магадане стоит 846 семей, 419 из них уже обеспечены земельными наделами. Многодетным семьям будут подбирать такие земельные участки, к которым имеются подъездные пути или проходы, а также есть возможность подключения к электрическим сетям.
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магаданская область
Магаданская область, Магаданская область
МАГАДАН, 26 мар - РИА Новости. Мэрия Магадана возобновила выдачу земельных участков многодетным семьям, экс-мэр города Юрий Гришан ранее ввел на нее мораторий, сообщает официальный сайт муниципалитета.
Ранее активисты отделения Народного фронта Магаданской области собрали жалобы от желающих получить землю и обратились в прокуратуру региона. Надзорный орган предъявил административно-исковое заявление о признании действий мэрии незаконными, поскольку предоставление земельных участков является государственной услугой. В мэрии Магадана поясняли, что причина моратория на выдачу участков в отсутствии проведенных к ним коммуникаций.
"Для того, чтобы отменить это ограничение, действующее на протяжении трех лет, мы совместно со специалистами из департаментов строительства, архитектуры, технического и экологического контроля, жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана тщательно проанализировали ситуацию", - цитирует муниципалитет нового мэр Магадана Ларису Поликанову.
Дополняется, что в очереди на получение земли в Магадане стоит 846 семей, 419 из них уже обеспечены земельными наделами. Многодетным семьям будут подбирать такие земельные участки, к которым имеются подъездные пути или проходы, а также есть возможность подключения к электрическим сетям.