https://ria.ru/20250326/magadan-2007501899.html

Мэрия Магадана возобновила выдачу участков земли многодетным семьям

Мэрия Магадана возобновила выдачу участков земли многодетным семьям - РИА Новости, 26.03.2025

Мэрия Магадана возобновила выдачу участков земли многодетным семьям

Мэрия Магадана возобновила выдачу земельных участков многодетным семьям, экс-мэр города Юрий Гришан ранее ввел на нее мораторий, сообщает официальный сайт... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:46:00+03:00

2025-03-26T16:46:00+03:00

2025-03-26T16:46:00+03:00

магаданская область

магаданская область

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МАГАДАН, 26 мар - РИА Новости. Мэрия Магадана возобновила выдачу земельных участков многодетным семьям, экс-мэр города Юрий Гришан ранее ввел на нее мораторий, сообщает официальный сайт муниципалитета. Ранее активисты отделения Народного фронта Магаданской области собрали жалобы от желающих получить землю и обратились в прокуратуру региона. Надзорный орган предъявил административно-исковое заявление о признании действий мэрии незаконными, поскольку предоставление земельных участков является государственной услугой. В мэрии Магадана поясняли, что причина моратория на выдачу участков в отсутствии проведенных к ним коммуникаций. "Для того, чтобы отменить это ограничение, действующее на протяжении трех лет, мы совместно со специалистами из департаментов строительства, архитектуры, технического и экологического контроля, жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана тщательно проанализировали ситуацию", - цитирует муниципалитет нового мэр Магадана Ларису Поликанову. Дополняется, что в очереди на получение земли в Магадане стоит 846 семей, 419 из них уже обеспечены земельными наделами. Многодетным семьям будут подбирать такие земельные участки, к которым имеются подъездные пути или проходы, а также есть возможность подключения к электрическим сетям.

https://ria.ru/20250314/reb-2004980544.html

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магаданская область