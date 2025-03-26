https://ria.ru/20250326/lugovoy-2007546039.html
В Госдуме назвали задержание Гуцул политической расправой
В Госдуме назвали задержание Гуцул политической расправой - РИА Новости, 26.03.2025
В Госдуме назвали задержание Гуцул политической расправой
Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул – политическая расправа руками ангажированной системы, политик должна быть немедленно освобождена, в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:33:00+03:00
2025-03-26T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул – политическая расправа руками ангажированной системы, политик должна быть немедленно освобождена, в противном случае речь пойдет о введении персональных санкций, заявил депутат ГД РФ Андрей Луговой.Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Арест башкана Гагаузии Евгении Гуцул – политическая расправа руками ангажированной системы", - написал Луговой в своем Telegram-канале.По слова депутата, план удара по Москве и пророссийским силам молдавские власти вынашивали давно."Год назад Евгения Гуцул встретилась с (президентом РФ) Владимиром Путиным и уже тогда опасалась ареста по возвращении домой. Весь 2024 она провела в судах: ее обвиняли в финансировании оппозиционной партии "Шор" средствами, полученными из России. В уголовном деле – 68 томов. По каким причинам состоялся нынешний арест, руководство Молдавии не уточняет", - рассказал парламентарий.По мнению Лугового, для коллективного Запада закон и право – лишь удобный инструмент для достижения целей, а все международные организации, включая судебную систему, "полностью политизированы и послушно выполняют указы сверху"."Пример бессовестной политики двойных стандартов – скандальная выдача МУС ордера на арест Путина и Львовой-Беловой за спасение детей Донбасса из-под обстрелов НАТОвским и европейским оружием. Теперь настала очередь политического убийства Евгении Гуцул… Башкан Гагаузии должна быть немедленно освобождена. В противном случае речь пойдет о введении персональных санкций и инструментов давления против причастных к этому делу чиновников", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20250326/zaderzhanie-2007517346.html
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госдума рф, россия, молдавия, кишинев, андрей луговой, владимир путин, международный уголовный суд, нато, в мире, евгения гуцул
Госдума РФ, Россия, Молдавия, Кишинев, Андрей Луговой, Владимир Путин, Международный уголовный суд, НАТО, В мире, Евгения Гуцул
В Госдуме назвали задержание Гуцул политической расправой
Луговой: задержание Гуцул является политической расправой ангажированной системы
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул – политическая расправа руками ангажированной системы, политик должна быть немедленно освобождена, в противном случае речь пойдет о введении персональных санкций, заявил депутат ГД РФ Андрей Луговой
.
Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Арест башкана Гагаузии Евгении Гуцул – политическая расправа руками ангажированной системы", - написал Луговой в своем Telegram-канале.
По слова депутата, план удара по Москве и пророссийским силам молдавские власти вынашивали давно.
"Год назад Евгения Гуцул встретилась с (президентом РФ) Владимиром Путиным и уже тогда опасалась ареста по возвращении домой. Весь 2024 она провела в судах: ее обвиняли в финансировании оппозиционной партии "Шор" средствами, полученными из России. В уголовном деле – 68 томов. По каким причинам состоялся нынешний арест, руководство Молдавии не уточняет", - рассказал парламентарий.
По мнению Лугового, для коллективного Запада закон и право – лишь удобный инструмент для достижения целей, а все международные организации, включая судебную систему, "полностью политизированы и послушно выполняют указы сверху".
"Пример бессовестной политики двойных стандартов – скандальная выдача МУС ордера на арест Путина и Львовой-Беловой за спасение детей Донбасса из-под обстрелов НАТОвским и европейским оружием. Теперь настала очередь политического убийства Евгении Гуцул… Башкан Гагаузии должна быть немедленно освобождена. В противном случае речь пойдет о введении персональных санкций и инструментов давления против причастных к этому делу чиновников", - подчеркнул парламентарий.