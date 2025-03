Сбежала из России к шаману: как Ани Лорак выгрызала себе путь к счастью

https://ria.ru/20250326/lorak-2007529289.html

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Она потеряла родину, но обрела признание в России. Пережила предательство мужа, но встретила новую любовь. Жизнь Ани Лорак — это американские горки, полные взлетов и падений. Два громких романа, обвинения в предательстве, "постановочная" свадьба и тень Кремля. Как Каролина Куек стала Ани Лорак, почему сбежала из России, кому посвятила песню "Мужчина мой" и нашла ли своё счастье с испанским "шаманом"?От пакета с учебниками до звездной сценыБудущая прима российской эстрады появилась на свет 27 сентября 1978 года в многодетной семье. Детство Каролины Куек прошло в бедности — в школу она ходила с книгами в обычном пакете, ранец был непозволительной роскошью. Судьбоносным стало ее попадание в интернат, где девочка увлеклась музыкой.Талант заметил продюсер Юрий Фалеса, предложив контракт с условием не выходить замуж до 25 лет. Юная певица легко согласилась, ведь сцена всегда была ее главной целью.Первый крупный успех пришел на телепроекте "Утренняя звезда", где она дебютировала под псевдонимом Ани Лорак — это прочтение наоборот имена Каролина. Публика приняла ее восторженно. Окончательно Ани закрепила успех в 2009 году с альбомом "Солнце", который стал платиновым. Песня с того же альбома принесла ей "Золотой граммофон", а выступление на Красной площади утвердило ее как любимицу российской публики. Дуэты со Стасом Михайловым и Полиной Гагариной, участие в "Евровидении-2008" и мировые туры лишь укрепили ее статус одной из самых успешных артисток.В период с 2010 по 2016 год Ани Лорак выпустила успешные альбомы, включая "Зажигай сердце" и "Разве ты любил", которые принесли ей премию "Муз-ТВ" и признание на правительственных мероприятиях. Мировой тур шоу "Каролина" стал еще одним триумфом, а ее участие в рекламных кампаниях и благотворительных проектах ООН подчеркнуло статус не только талантливой исполнительницы, но и социально ответственной личности.Игра на граниЛорак переехала в Россию в 2014 году, объяснив это "ультиматумом украинских политиков", которые хотели использовать ее в своих целях. Февраль 2022 года стал переломным моментом для певицы. Живя и работая в России, она продолжила выступать, несмотря на начало СВО. Это решение разделило ее аудиторию на два лагеря. В Украине ее обвинили в предательстве, лишили звания народной артистки и внесли в санкционные списки — запрет на въезд на 5 лет плюс отмена всех госнаград. В России же певица столкнулась с подозрениями в двуличности: ее редкие посты в поддержку Украины быстро сменились молчанием, что вызвало вопросы у обеих сторон.Скандал достиг апогея в мае 2023 года, когда в Telegram-каналах появились фотографии сбитого украинского дрона с наклейкой "Фонд мести" и именем Ани Лорак. Депутаты Верховной Рады намекнули на ее причастность к финансированию ВСУ. Лорак категорически отрицала обвинения, а неожиданную поддержку ей, как писали СМИ, оказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Об этом сообщил в своей программе режиссер Никита Михалков, процитировав даже некое письмо из администрации главы государства. В итоге, к 2024 году Лорак не только закрепилась в России, но и подала на гражданство страны. Она активно занялась благотворительностью для детей из зоны СВО, что еще больше укрепило ее позиции. Роман с продюсеромПервая серьезная связь Лорак началась задолго до всех скандалов — с человеком, который и вывел ее на звездный путь. В 1995 году 14-летняя Каролина Куек пришла на прослушивание к известному продюсеру Юрию Фалесе. Ему было 31 год, сперва ни о каких романтических отношениях речи не было. Однако время шло, плотная совместная работа сблизила двоих людей.Фалеса, будучи женатым, вскоре ушел от законной супруги ради юной певицы. Именно он стал тем человеком, который превратил провинциальную девочку в звезду. Их отношения длились 10 лет, с 1995 по 2005 год, но так и остались гражданским браком. За это время Лорак покорила украинскую сцену и начала завоевывать Россию. Чувства начали угасать именно тогда, когда карьера певицы пошла в гору. Расставание произошло без громких скандалов: пара просто отдалилась друг от друга. После разрыва с Лорак Фалеса нашел новое счастье с 19-летней Екатериной, с которой у него родился сын Александр.Восточной сказки не случилосьПосле расставания с Юрием Фалесой личная жизнь Ани Лорак вновь стала предметом всеобщего внимания. В 2005 году она встретила своего будущего мужа — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Их знакомство произошло в Анталье, где он работал менеджером отеля. Роман стремительно развивался, и в 2009 году пара официально оформила отношения.Брак подарил Ани дочь Софию, которая родилась в 2011 году. Однако за красивым фасадом скрывались трещины. По слухам, Мурат значительно уступал певице в финансовых возможностях, и основной доход семьи зависел от ее гонораров. Это стало поводом для пересудов в светских кругах, но настоящим ударом для Лорак стала измена мужа.История получила огласку в 2019 году: камеры видеонаблюдения в одном из киевских кафе зафиксировали Мурата с другой женщиной. Любовницей оказалась киевская модель и блогер Яна Беляева, внешне удивительно похожая на саму Ани, только моложе. Для певицы это стало невыносимым предательством. Она подала на развод, мотивировав его "отсутствием доверия и любви". Брак, продлившийся 10 лет, завершился. После разрыва Мурат не остался одиноким — вскоре он женился на украинской визажистке Лилии. А вот для Ани этот роман стал одним из самых болезненных уроков в ее жизни.Испанская страстьСудьба свела Ани Лорак с Исааком Виджраку, испанским инструктором по йоге и массажистом, который называет себя потомком африканских шаманов в 2023 году. Для певицы этот роман стал не просто новой главой в жизни, а настоящим источником вдохновения. "Я стала изучать этого человека, потому что он меня зацепил своим видением энергии и мировосприятием. Он глубокий, умный и харизматичный", — признается Ани.Предложение руки и сердца состоялось в сентябре 2024 года в Венеции, где Исаак сделал своей возлюбленной романтическое предложение. А в марте 2025 года пара официально оформила брак в Испании. Однако настоящая церемония, полная эмоций и трогательных моментов, прошла на Мальдивах 14 февраля, в День святого Валентина.На берегу моря, под звуки песни You Are So Beautiful Джо Кокера, они обменялись кольцами. "Когда мы обменивались кольцами, я заплакала. Это был такой эмоциональный момент!" — делится певица. На церемонии присутствовали только самые близкие: брат Ани и дочь Исаака. "У меня уже был опыт свадьбы на 200 человек, и больше половины из них потом даже не вспомнили, что были там. Поэтому в этот раз хотелось искренности и интимности", — объясняет Лорак.Не все так гладко?Пользователи соцсетей заподозрили, что свадьба на Мальдивах была постановочной ради рекламы. Снимки торжества появились в глянцевом издании с пометкой "эксклюзив", что часто используется для рекламных интеграций. Кроме того, сама певица в соцсетях благодарила несколько компаний за продукцию, которая, по ее словам, "пригодилась при подготовке". Это вызвало волну спекуляций о том, что церемония могла быть частью рекламного контракта.Жизнь Ани Лорак теперь связана с Испанией, где проживает ее муж. Она фактически отдалилась как от Украины, так и от России, хотя продолжает работать с российской аудиторией. Ее выбор вызывает неоднозначную реакцию у поклонников. "Никому не угодишь никогда. Выйдешь, понимаете, будешь говорить: "Я люблю". "Не того любишь". И можешь не прожить свою жизнь", — комментирует она критику.Что известно об Исааке Виджраку? За его плечами несколько отношений, от которых у него остались двое детей. Ранее он пробовал себя в кино, сериалах и реалити-шоу, но большого успеха не добился. После он увлекся духовными практиками и начал путешествовать по миру, проводя тренинги. Именно на одном из таких мероприятий он встретил Ани. "Это что-то случилось, знаете. Что такое любовь? Химия. Она как-то случилась", — говорит певица, описывая свои чувства. Несмотря на скепсис окружающих, Ани уверена в своем выборе. Она выпустила новую песню "Мужчина мой" , посвященную Исааку, и кажется счастливой как никогда.

