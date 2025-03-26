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В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США - РИА Новости, 26.03.2025
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22:32 26.03.2025 (обновлено: 22:33 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/litva-2007580073.html
В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США
В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США - РИА Новости, 26.03.2025
В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США
Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные. "БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями", - говорится в заявлении командования. Поиски пропавших военных продолжаются, отметили в командовании США. В среду портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщил, что пропавшие американские военные погибли, однако этому пока нет официальных подтверждений.
https://ria.ru/20250308/ucheniya-2003808134.html
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в мире, сша, литва, европа
В мире, США, Литва, Европа
В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США

В Литве под водой нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии США во время учений в Литве
Военнослужащие армии США во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие армии США во время учений в Литве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.
"БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями", - говорится в заявлении командования.
Поиски пропавших военных продолжаются, отметили в командовании США.
В среду портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщил, что пропавшие американские военные погибли, однако этому пока нет официальных подтверждений.
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