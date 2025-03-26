СМИ: четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли
LRT: четверо американских военных, пропавших на учениях в Литве, погибли
© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие армии США во время учений в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие армии США во время учений в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники.
Ранее в среду сайт европейского и африканского командования Вооружённых сил США (USAREUR-AF) сообщил, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве.
"По утверждению источника, четверо военных США могли погибнуть, но эта информация пока не подтверждена официально", - говорится в сообщении портала.
По данным источника, пропавшие военные передвигались на американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88.
Как сообщил литовский портал Lietuvos rytas со ссылкой на источники, пропавшая гусеничная техника была найдена в болоте, все находившиеся в ней военные погибли. Официальных подтверждений пока также не поступало.
Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор ведется поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.