https://ria.ru/20250326/litva-2007553493.html

СМИ: четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли

СМИ: четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли - РИА Новости, 26.03.2025

СМИ: четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли

Четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:17:00+03:00

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2025-03-26T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Четверо военных США, пропавших на учениях в Литве, погибли, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники. Ранее в среду сайт европейского и африканского командования Вооружённых сил США (USAREUR-AF) сообщил, что четверо американских военнослужащих пропали во время плановых тактических учений в Литве. "По утверждению источника, четверо военных США могли погибнуть, но эта информация пока не подтверждена официально", - говорится в сообщении портала. По данным источника, пропавшие военные передвигались на американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88.Как сообщил литовский портал Lietuvos rytas со ссылкой на источники, пропавшая гусеничная техника была найдена в болоте, все находившиеся в ней военные погибли. Официальных подтверждений пока также не поступало.Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор ведется поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.

https://ria.ru/20250308/ucheniya-2003808134.html

https://ria.ru/20250312/ucheniya-2004446404.html

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