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В Словакии высказались против отправки войск на Украину - РИА Новости, 26.03.2025
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20:56 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/lidery-2007569799.html
В Словакии высказались против отправки войск на Украину
В Словакии высказались против отправки войск на Украину - РИА Новости, 26.03.2025
В Словакии высказались против отправки войск на Украину
Лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину, заявил президент республики Петер... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:56:00+03:00
2025-03-26T20:56:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 26 мар - РИА Новости. Лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину, заявил президент республики Петер Пеллегрини. “Когда мы дошли до вопроса об отправке словацких солдат для участия в возможной миротворческой миссии на Украине, то я должен сказать, что было всеобщее единство… Все единогласно отвергли размещение словацких военных на Украине”, - сказал Пеллегрини по итогам обсуждения повышения обороноспособности Словакии с председателями политических партий, представленных в словацком парламенте. Пеллегрини отметил, что Словакия в этой связи не будет участвовать в саммитах стран, которые готовы разместить миротворцев на Украине в качестве гарантий безопасности. На встречу по вопросу повышения обороноспособности Словакии в Президентский дворец в среду были приглашены три партии, которые входят в правительственную коалицию, и три оппозиционные партии, участие в ней приняли также министр обороны страны и начальник генштаба вооруженных сил Словакии. В середине марта премьер-министр республики Роберт Фицо говорил, что Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине.
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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо
В Словакии высказались против отправки войск на Украину

Пеллегрини: политические силы Словакии против отправки военных на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 26 мар - РИА Новости. Лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину, заявил президент республики Петер Пеллегрини.
“Когда мы дошли до вопроса об отправке словацких солдат для участия в возможной миротворческой миссии на Украине, то я должен сказать, что было всеобщее единство… Все единогласно отвергли размещение словацких военных на Украине”, - сказал Пеллегрини по итогам обсуждения повышения обороноспособности Словакии с председателями политических партий, представленных в словацком парламенте.
Пеллегрини отметил, что Словакия в этой связи не будет участвовать в саммитах стран, которые готовы разместить миротворцев на Украине в качестве гарантий безопасности.
На встречу по вопросу повышения обороноспособности Словакии в Президентский дворец в среду были приглашены три партии, которые входят в правительственную коалицию, и три оппозиционные партии, участие в ней приняли также министр обороны страны и начальник генштаба вооруженных сил Словакии.
В середине марта премьер-министр республики Роберт Фицо говорил, что Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине.
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В миреСловакияУкраинаПетер ПеллегриниРоберт Фицо
 
 
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