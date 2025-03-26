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В Словакии высказались против отправки войск на Украину

В Словакии высказались против отправки войск на Украину - РИА Новости, 26.03.2025

В Словакии высказались против отправки войск на Украину

Лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину, заявил президент республики Петер... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:56:00+03:00

2025-03-26T20:56:00+03:00

2025-03-26T20:56:00+03:00

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словакия

украина

петер пеллегрини

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 26 мар - РИА Новости. Лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину, заявил президент республики Петер Пеллегрини. “Когда мы дошли до вопроса об отправке словацких солдат для участия в возможной миротворческой миссии на Украине, то я должен сказать, что было всеобщее единство… Все единогласно отвергли размещение словацких военных на Украине”, - сказал Пеллегрини по итогам обсуждения повышения обороноспособности Словакии с председателями политических партий, представленных в словацком парламенте. Пеллегрини отметил, что Словакия в этой связи не будет участвовать в саммитах стран, которые готовы разместить миротворцев на Украине в качестве гарантий безопасности. На встречу по вопросу повышения обороноспособности Словакии в Президентский дворец в среду были приглашены три партии, которые входят в правительственную коалицию, и три оппозиционные партии, участие в ней приняли также министр обороны страны и начальник генштаба вооруженных сил Словакии. В середине марта премьер-министр республики Роберт Фицо говорил, что Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине.

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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, роберт фицо