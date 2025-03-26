https://ria.ru/20250326/lidery-2007569799.html
В Словакии высказались против отправки войск на Украину
В Словакии высказались против отправки войск на Украину - РИА Новости, 26.03.2025
В Словакии высказались против отправки войск на Украину
Лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину, заявил президент республики Петер... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:56:00+03:00
2025-03-26T20:56:00+03:00
2025-03-26T20:56:00+03:00
в мире
словакия
украина
петер пеллегрини
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_7ec0d7f7ffbb48c5f265cac31d38afbb.jpg
БРАТИСЛАВА, 26 мар - РИА Новости. Лидеры политических партий как от коалиции, так и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину, заявил президент республики Петер Пеллегрини. “Когда мы дошли до вопроса об отправке словацких солдат для участия в возможной миротворческой миссии на Украине, то я должен сказать, что было всеобщее единство… Все единогласно отвергли размещение словацких военных на Украине”, - сказал Пеллегрини по итогам обсуждения повышения обороноспособности Словакии с председателями политических партий, представленных в словацком парламенте. Пеллегрини отметил, что Словакия в этой связи не будет участвовать в саммитах стран, которые готовы разместить миротворцев на Украине в качестве гарантий безопасности. На встречу по вопросу повышения обороноспособности Словакии в Президентский дворец в среду были приглашены три партии, которые входят в правительственную коалицию, и три оппозиционные партии, участие в ней приняли также министр обороны страны и начальник генштаба вооруженных сил Словакии. В середине марта премьер-министр республики Роберт Фицо говорил, что Словакия не будет принимать участие ни в каких военных миссиях на Украине.
https://ria.ru/20250309/evrosoyuz-2003876802.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a03eb2b42272ae9f2de81f64953586b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо
В Словакии высказались против отправки войск на Украину
Пеллегрини: политические силы Словакии против отправки военных на Украину