https://ria.ru/20250326/lekarstva-2007456499.html

Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России

Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России

Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:45:00+03:00

2025-03-26T14:45:00+03:00

2025-03-26T14:49:00+03:00

общество

госдума рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году он вырос у нас на 21,5% и составил около 800 миллиардов рублей. Это серьезно. У нас, напомню, он был 612 миллиардов рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20250325/gosduma-2007180913.html

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общество, госдума рф, михаил мишустин, россия