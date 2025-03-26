https://ria.ru/20250326/lekarstva-2007456499.html
Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России
Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России
Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:45:00+03:00
2025-03-26T14:45:00+03:00
2025-03-26T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году он вырос у нас на 21,5% и составил около 800 миллиардов рублей. Это серьезно. У нас, напомню, он был 612 миллиардов рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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общество, госдума рф, михаил мишустин, россия
Общество, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России
Мишустин: доля отечественных лекарств составляет более 64 процентов