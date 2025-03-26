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Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии - РИА Новости, 26.03.2025
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01:11 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/lavrov-2007325501.html
Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии
Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии - РИА Новости, 26.03.2025
Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Первому каналу" назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "смешным и жалким" человеком за его просьбу к президенту... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:11:00+03:00
2025-03-26T01:11:00+03:00
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Первому каналу" назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "смешным и жалким" человеком за его просьбу к президенту США Дональду Трампу "не впутывать НАТО в тему Гренландии". "Кстати, про Гренландию. Позорное явление. Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут "впутывать" НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек", - сказал Лавров. Он напомнил, что при этом Рютте не раз высказывался по Украине, которая не является членом Североатлантического альянса и никогда им не будет, заявляя, что НАТО требует, "чтобы никто не смел ни одним пальцем" нарушать территориальную целостность Украины. "Территориальную целостность Дании - пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь", - заключил Лавров. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250104/tramp-1992478476.html
https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006950001.html
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в мире, гренландия, сша, дания, сергей лавров, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Сергей Лавров, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии

Лавров назвал генсека НАТО Рютте смешным и жалким из-за его слов о Гренландии

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Первому каналу" назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "смешным и жалким" человеком за его просьбу к президенту США Дональду Трампу "не впутывать НАТО в тему Гренландии".
"Кстати, про Гренландию. Позорное явление. Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут "впутывать" НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек", - сказал Лавров.
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Он напомнил, что при этом Рютте не раз высказывался по Украине, которая не является членом Североатлантического альянса и никогда им не будет, заявляя, что НАТО требует, "чтобы никто не смел ни одним пальцем" нарушать территориальную целостность Украины.
"Территориальную целостность Дании - пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь", - заключил Лавров.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияСергей ЛавровМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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