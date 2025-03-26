https://ria.ru/20250326/lavrov-2007325501.html

Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии

Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии - РИА Новости, 26.03.2025

Лавров прокомментировал слова Рютте о Гренландии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Первому каналу" назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "смешным и жалким" человеком за его просьбу к президенту... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:11:00+03:00

2025-03-26T01:11:00+03:00

2025-03-26T01:11:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Первому каналу" назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "смешным и жалким" человеком за его просьбу к президенту США Дональду Трампу "не впутывать НАТО в тему Гренландии". "Кстати, про Гренландию. Позорное явление. Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут "впутывать" НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек", - сказал Лавров. Он напомнил, что при этом Рютте не раз высказывался по Украине, которая не является членом Североатлантического альянса и никогда им не будет, заявляя, что НАТО требует, "чтобы никто не смел ни одним пальцем" нарушать территориальную целостность Украины. "Территориальную целостность Дании - пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь", - заключил Лавров. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250104/tramp-1992478476.html

https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006950001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, сша, дания, сергей лавров, марк рютте, дональд трамп, нато