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Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:47 26.03.2025 (обновлено: 00:53 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/lavrov-2007323654.html
Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине
Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине
Европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью "Первому каналу". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:47:00+03:00
2025-03-26T00:53:00+03:00
в мире
киев
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украина
сергей лавров
владимир путин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью "Первому каналу".Министр отметил, что в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное прекращение огня и тут же потребовал немедленного согласия Москвы."Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что в один день с заявленным согласием на перемирие Киев запустил рекордное количество дронов по центральным районам России, а Запад это даже не осудил.По итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором утверждается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью его продления по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
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в мире, киев, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине

Лавров с иронией указал на резкую смену мнения в ЕС по перемирию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью "Первому каналу".
Министр отметил, что в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное прекращение огня и тут же потребовал немедленного согласия Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
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"Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что в один день с заявленным согласием на перемирие Киев запустил рекордное количество дронов по центральным районам России, а Запад это даже не осудил.
По итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США, в котором утверждается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней с возможностью его продления по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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