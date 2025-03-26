https://ria.ru/20250326/lavrov-2007323001.html

Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине

Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине - РИА Новости, 26.03.2025

Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, понял суть конфликта на Украине, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты Европы, стремящиеся... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:36:00+03:00

2025-03-26T00:36:00+03:00

2025-03-26T02:42:00+03:00

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сергей лавров

стив уиткофф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, понял суть конфликта на Украине, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты Европы, стремящиеся не допустить "слабины" Владимира Зеленского, и нежелание самого Зеленского идти на такой шаг, хотя глава киевского режима и понимает, что его дни сочтены, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, о чем он сказал в интервью Первому каналу. Ранее в марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону Уиткофф сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России. "Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью Такеру Карлсону. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину", - сказал Лавров. При этом Зеленский и сам не хочет давать слабину, поскольку понимает, что его "светлый образ" давно померк за пределами радикально настроенных кругов на Украине и его дни сочтены, отметил Лавров.

https://ria.ru/20250325/makgregor-2007238506.html

https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, стив уиткофф