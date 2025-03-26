Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 26.03.2025 (обновлено: 02:42 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/lavrov-2007323001.html
Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине
Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, понял суть конфликта на Украине, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты Европы, стремящиеся... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:36:00+03:00
2025-03-26T02:42:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, понял суть конфликта на Украине, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты Европы, стремящиеся не допустить "слабины" Владимира Зеленского, и нежелание самого Зеленского идти на такой шаг, хотя глава киевского режима и понимает, что его дни сочтены, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, о чем он сказал в интервью Первому каналу. Ранее в марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону Уиткофф сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России. "Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью Такеру Карлсону. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину", - сказал Лавров. При этом Зеленский и сам не хочет давать слабину, поскольку понимает, что его "светлый образ" давно померк за пределами радикально настроенных кругов на Украине и его дни сочтены, отметил Лавров.
https://ria.ru/20250325/makgregor-2007238506.html
https://ria.ru/20241204/lavrov-1987310107.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, стив уиткофф
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Стив Уиткофф
Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине

Лавров заявил, что Зеленский понимает, что его дни сочтены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, понял суть конфликта на Украине, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты Европы, стремящиеся не допустить "слабины" Владимира Зеленского, и нежелание самого Зеленского идти на такой шаг, хотя глава киевского режима и понимает, что его дни сочтены, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, о чем он сказал в интервью Первому каналу.
Ранее в марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону Уиткофф сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Они знают". В США сделали признание о Европе из-за конфликта на Украине
Вчера, 16:48
"Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью Такеру Карлсону. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину", - сказал Лавров.
При этом Зеленский и сам не хочет давать слабину, поскольку понимает, что его "светлый образ" давно померк за пределами радикально настроенных кругов на Украине и его дни сочтены, отметил Лавров.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Лавров рассказал Карлсону о преступлениях Киева против мирных граждан
4 декабря 2024, 13:28
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала