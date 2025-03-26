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Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО - РИА Новости, 27.03.2025
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23:40 26.03.2025 (обновлено: 08:33 27.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kujvashev-2007609496.html
Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО
Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО - РИА Новости, 27.03.2025
Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО
Евгений Куйвашев, занимавший пост губернатора Свердловской области в течение 13 лет, проявил себя как сильный управленец, под его руководством регион... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T23:40:00+03:00
2025-03-27T08:33:00+03:00
политика
свердловская область
россия
оренбургская область
денис паслер
владимир путин
артем жога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Евгений Куйвашев, занимавший пост губернатора Свердловской области в течение 13 лет, проявил себя как сильный управленец, под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. В среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Оренбургской области Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области. "За время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович проявил себя как сильный, профессиональный управленец. Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов", - приводит слова Жоги аппарат полпредства. По словам полпреда, за плечами Паслера колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, он знает, каким потенциалом обладает Свердловская область, и понимает, насколько важную роль регион играет для страны. Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2004 года работал на руководящих должностях предприятий газовой отрасли. В 2008-2012 годах был депутатом законодательного собрания Свердловской области. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве. В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, сменив на этом посту Юрия Берга. В сентябре этого же года был избран главой региона на прямых выборах. В 2024 году он вновь победил на выборах губернатора области, набрав 78,14% голосов избирателей. Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговой Ханты-Мансийского автономного округа. Трудовой путь Куйвашева начался с должности слесаря в тресте "Сургутремстрой", также он работал методистом по физкультуре, зубным техником, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником и юристконсультом. В 2005 году Куйвашев утвержден главой администрации Тобольска, а в 2007 году был избран главой администрации Тюмени. С 6 сентября 2011 по 14 мая 2012 занимал пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. В мае 2012 года президент РФ Владимир Путин внес в законодательное собрание Свердловской области кандидатуру Куйвашева для наделения полномочиями губернатора. Депутаты поддержали его большинством голосов и 29 мая 2012 года Куйвашев официально вступил в должность главы региона.
https://ria.ru/20250319/pasler-2006086112.html
https://ria.ru/20250217/kuyvashev-1999834979.html
https://ria.ru/20250326/putin-2007575548.html
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политика, свердловская область, россия, оренбургская область, денис паслер, владимир путин, артем жога
Политика, Свердловская область, Россия, Оренбургская область, Денис Паслер, Владимир Путин, Артем Жога
Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО

Полпред Жога: Куйвашев проявил себя как сильный управленец

CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области / Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области /
Евгений Куйвашев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Евгений Куйвашев, занимавший пост губернатора Свердловской области в течение 13 лет, проявил себя как сильный управленец, под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Оренбургской области Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В правительстве Оренбуржья прокомментировали сообщения о переводе Паслера
19 марта, 23:52
"За время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович проявил себя как сильный, профессиональный управленец. Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов", - приводит слова Жоги аппарат полпредства.
По словам полпреда, за плечами Паслера колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, он знает, каким потенциалом обладает Свердловская область, и понимает, насколько важную роль регион играет для страны.
Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2004 года работал на руководящих должностях предприятий газовой отрасли. В 2008-2012 годах был депутатом законодательного собрания Свердловской области. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве.
В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, сменив на этом посту Юрия Берга. В сентябре этого же года был избран главой региона на прямых выборах. В 2024 году он вновь победил на выборах губернатора области, набрав 78,14% голосов избирателей.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Биография Евгения Куйвашева
17 февраля, 14:28
Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговой Ханты-Мансийского автономного округа. Трудовой путь Куйвашева начался с должности слесаря в тресте "Сургутремстрой", также он работал методистом по физкультуре, зубным техником, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником и юристконсультом.
В 2005 году Куйвашев утвержден главой администрации Тобольска, а в 2007 году был избран главой администрации Тюмени. С 6 сентября 2011 по 14 мая 2012 занимал пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
В мае 2012 года президент РФ Владимир Путин внес в законодательное собрание Свердловской области кандидатуру Куйвашева для наделения полномочиями губернатора. Депутаты поддержали его большинством голосов и 29 мая 2012 года Куйвашев официально вступил в должность главы региона.
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин высказался о Паслере
Вчера, 21:56
 
ПолитикаСвердловская областьРоссияОренбургская областьДенис ПаслерВладимир ПутинАртем Жога
 
 
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