https://ria.ru/20250326/kujvashev-2007609496.html

Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО

Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО - РИА Новости, 27.03.2025

Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО

Евгений Куйвашев, занимавший пост губернатора Свердловской области в течение 13 лет, проявил себя как сильный управленец, под его руководством регион... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T23:40:00+03:00

2025-03-26T23:40:00+03:00

2025-03-27T08:33:00+03:00

политика

свердловская область

россия

оренбургская область

денис паслер

владимир путин

артем жога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815651774_0:304:2048:1456_1920x0_80_0_0_36168ca0332cca64c111f61f9f16537e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Евгений Куйвашев, занимавший пост губернатора Свердловской области в течение 13 лет, проявил себя как сильный управленец, под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. В среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Оренбургской области Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области. "За время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович проявил себя как сильный, профессиональный управленец. Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов", - приводит слова Жоги аппарат полпредства. По словам полпреда, за плечами Паслера колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, он знает, каким потенциалом обладает Свердловская область, и понимает, насколько важную роль регион играет для страны. Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2004 года работал на руководящих должностях предприятий газовой отрасли. В 2008-2012 годах был депутатом законодательного собрания Свердловской области. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве. В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, сменив на этом посту Юрия Берга. В сентябре этого же года был избран главой региона на прямых выборах. В 2024 году он вновь победил на выборах губернатора области, набрав 78,14% голосов избирателей. Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговой Ханты-Мансийского автономного округа. Трудовой путь Куйвашева начался с должности слесаря в тресте "Сургутремстрой", также он работал методистом по физкультуре, зубным техником, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником и юристконсультом. В 2005 году Куйвашев утвержден главой администрации Тобольска, а в 2007 году был избран главой администрации Тюмени. С 6 сентября 2011 по 14 мая 2012 занимал пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. В мае 2012 года президент РФ Владимир Путин внес в законодательное собрание Свердловской области кандидатуру Куйвашева для наделения полномочиями губернатора. Депутаты поддержали его большинством голосов и 29 мая 2012 года Куйвашев официально вступил в должность главы региона.

https://ria.ru/20250319/pasler-2006086112.html

https://ria.ru/20250217/kuyvashev-1999834979.html

https://ria.ru/20250326/putin-2007575548.html

свердловская область

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, свердловская область, россия, оренбургская область, денис паслер, владимир путин, артем жога