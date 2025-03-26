https://ria.ru/20250326/krym-2007556384.html
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.03.2025
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:29:00+03:00
2025-03-26T19:29:00+03:00
2025-03-26T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцать шестого марта 2025 года около 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250326/medvedev-2007551451.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Минобороны: российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Крымом