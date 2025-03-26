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Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 26.03.2025 (обновлено: 12:48 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kreml-2007409871.html
Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков
Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2025
Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков
Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:47:00+03:00
2025-03-26T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник Песков заявил, что ВС России выполняют приказ Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, "пока каких-то иных команд со стороны президента не было". "Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими Вооруженными силами", - сказал Песков журналистам, говоря о моратории на нанесение ударов по энергосистеме Украины. Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны киевского режима взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков

Песков: приказ Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник Песков заявил, что ВС России выполняют приказ Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, "пока каких-то иных команд со стороны президента не было".
"Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими Вооруженными силами", - сказал Песков журналистам, говоря о моратории на нанесение ударов по энергосистеме Украины.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны киевского режима взаимности по прекращению ударов нет.
Президент России Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин дал команду прекратить удары по объектам энергетики на Украине
18 марта, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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