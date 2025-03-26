https://ria.ru/20250326/kreml-2007409871.html

Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков

Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2025

Приказ о ненанесении ударов по энергообъектам исполняется, заявил Песков

Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:47:00+03:00

2025-03-26T12:47:00+03:00

2025-03-26T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник Песков заявил, что ВС России выполняют приказ Путина после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, "пока каких-то иных команд со стороны президента не было". "Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими Вооруженными силами", - сказал Песков журналистам, говоря о моратории на нанесение ударов по энергосистеме Украины. Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны киевского режима взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250318/putin-2005823580.html

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украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп