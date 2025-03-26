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Добычу редкоземельных металлов наладят в Мурманской области с господдержкой

Добычу редкоземельных металлов наладят в Мурманской области с господдержкой - РИА Новости, 26.03.2025

Добычу редкоземельных металлов наладят в Мурманской области с господдержкой

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО "Арсенал" в рамках Международного арктического форума заключили соглашение о сотрудничестве при... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:25:00+03:00

2025-03-26T21:25:00+03:00

2025-03-26T21:25:00+03:00

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МУРМАНСК, 26 мар – РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО "Арсенал" в рамках Международного арктического форума заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта "Кульйок-редкие земли", предполагающего освоение месторождения циркон-бритолитовых руд, установку дробильно-сортировочного комплекса и строительство обогатительной фабрики в Ловозерском районе Мурманской области, сообщила пресс-служба корпорации. "Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 300 рабочих мест. КРДВ окажет инвестору поддержку в получении статуса резидента преференциального режима территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что запасы месторождения редких и редкоземельных металлов "Кульйокская площадь" оцениваются в более чем 20 миллионов тонн руды. Планируется реализовать полный цикл переработки сырья от руды до конечной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Предполагается, что реализация проекта внесет значительный вклад в развитие отечественной минерально-сырьевой базы и обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности новыми материалами на основе редких металлов. Проект предусматривает технологическую цепочку полного цикла: добычу руды, ее обогащение, гидрометаллургический передел, металлотермию с получением чистых и особо чистых материалов - циркона, лантана, церия, празеодима, неодима, диспрозия, иттрия и других элементов в объемах около 3 тысяч тонн в год, а также производство конечной высокотехнологичной продукции. "С применением инструментов господдержки важнейшее для всей страны производство мы сможем запустить в оптимальные сроки", - сообщил генеральный директор АО "Арсенал" Ринат Гайнутдинов, слова которого приводятся в сообщении. Как отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, Арктика занимает почти 30% территории России и обладает огромным потенциалом для реализации масштабных проектов мирового уровня в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Кроме того, в Арктике для комфортной и выгодной работы инвесторов, ускоренной реализации инвестиционных проектов и создания рабочих мест созданы арктические территории опережающего развития и самая большая в мире свободная экономическая зона – АЗРФ. Всего с мерами государственной поддержки реализуются почти 1000 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 триллионов рублей. "Проект "Кульйок-редкие земли" - стратегически важный и первый в своем роде масштабный проект по добыче редкоземельных ресурсов в Арктике, направленный на укрепление сырьевой и технологической базы России. Как федеральный институт развития, АО "КРДВ" обеспечивает компании "Арсенал" полный цикл государственной поддержки на всех этапах реализации проекта: от экспертной проработки концепции проекта и решения задач земельно-инфраструктурного обеспечения до содействия в получении статуса резидента ТОР", - сказал Запрягаев. Международный арктический форум проходит 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250326/patrushev-2007548277.html

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экономика, технологии, арктика, россия, ловозерский район