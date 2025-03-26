https://ria.ru/20250326/krasnojarsk-2007347829.html

В Красноярске загорелось заброшенное здание с мусором

В Красноярске загорелось заброшенное здание с мусором - РИА Новости, 26.03.2025

В Красноярске загорелось заброшенное здание с мусором

Заброшенное здание горит на площади в 1000 "квадратов" в микрорайоне Черемушки в Красноярске, возможно увеличение площади, сообщили РИА Новости в краевом главке РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:18:00+03:00

2025-03-26T08:18:00+03:00

2025-03-26T08:18:00+03:00

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 26 мар – РИА Новости. Заброшенное здание горит на площади в 1000 "квадратов" в микрорайоне Черемушки в Красноярске, возможно увеличение площади, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. "Горит заброшенное здание на улице Энергетиков (в Красноярске – ред.). Площадь пожара 1000 "квадратов". В этом здании находился мусор, возможно увеличение площади пожара. На месте работают в данный момент 32 человека и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998771995.html

красноярск

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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)