https://ria.ru/20250326/kozyr-2007341953.html
В США рассказали про главный козырь России
В США рассказали про главный козырь России - РИА Новости, 26.03.2025
В США рассказали про главный козырь России
США и Европа не могут диктовать России свои условия, так как сами находятся в зависимости от нее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:47:00+03:00
2025-03-26T05:47:00+03:00
2025-03-26T05:47:00+03:00
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центральное разведывательное управление (цру)
ларри джонсон
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США и Европа не могут диктовать России свои условия, так как сами находятся в зависимости от нее, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."У них есть ресурсы, богатство, технологии, им ничего не нужно от Запада. А нам от России многое нужно. Например, Россия и Китай вместе взятые обладают 90 процентами мировых залежей антимонита (сурьмы. — Прим. ред.), который незаменим для производства артиллерийских снарядов", — сказал он.Аналитик предполагает, что Россия полностью потеряла доверие к Западу, и дальнейшие отношения будут развиваться на расстоянии вытянутой руки."Россия даже не рассматривает Европу всерьез <…> США — уже другое дело, но даже у них нет никаких рычагов давления, Москва продолжит следовать своим интересам", — заключил Джонсон.Ранее президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России. Кроме того, Путин в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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https://ria.ru/20250325/sdelka-2007309918.html
https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html
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россия, сша, европа, центральное разведывательное управление (цру), ларри джонсон
Россия, США, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ларри Джонсон
В США рассказали про главный козырь России
Аналитик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на Россию