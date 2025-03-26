https://ria.ru/20250326/koshkovich-2007349341.html

"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе

"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 26.03.2025

"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского о якобы влиянии России на некоторых членов... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:48:00+03:00

2025-03-26T08:48:00+03:00

2025-03-26T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского о якобы влиянии России на некоторых членов команды Белого дома.Поводом стало утверждение главы киевского режима в интервью Times о том, что Москва якобы сумела убедить некоторых американских политиков в нежелании Украины закончить конфликт, и что ее надо принудить к миру."Украинцы хотят положить конец войне, и президент США знает это", — говорится в публикации. Кошкович добавил, что Зеленский и военно-политическая элита не хотят завершения конфликта, так как на кону стоит их выживание.На прошлой неделе депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы.

https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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в мире, украина, владимир зеленский