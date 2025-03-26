"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе
Аналитик Кошкович осудил слова Зеленского о якобы влиянии России на Белый дом
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского о якобы влиянии России на некоторых членов команды Белого дома.
Поводом стало утверждение главы киевского режима в интервью Times о том, что Москва якобы сумела убедить некоторых американских политиков в нежелании Украины закончить конфликт, и что ее надо принудить к миру.
"Украинцы хотят положить конец войне, и президент США знает это", — говорится в публикации.
Кошкович добавил, что Зеленский и военно-политическая элита не хотят завершения конфликта, так как на кону стоит их выживание.
На прошлой неделе депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.
В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы.
Кошкович добавил, что Зеленский и военно-политическая элита не хотят завершения конфликта, так как на кону стоит их выживание.
На прошлой неделе депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.
В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы.