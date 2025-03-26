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"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/koshkovich-2007349341.html
"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе
"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 26.03.2025
"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского о якобы влиянии России на некоторых членов... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:48:00+03:00
2025-03-26T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского о якобы влиянии России на некоторых членов команды Белого дома.Поводом стало утверждение главы киевского режима в интервью Times о том, что Москва якобы сумела убедить некоторых американских политиков в нежелании Украины закончить конфликт, и что ее надо принудить к миру."Украинцы хотят положить конец войне, и президент США знает это", — говорится в публикации. Кошкович добавил, что Зеленский и военно-политическая элита не хотят завершения конфликта, так как на кону стоит их выживание.На прошлой неделе депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы.
https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Украинцы хотят". Слова Зеленского о России вызвали недоумение на Западе

Аналитик Кошкович осудил слова Зеленского о якобы влиянии России на Белый дом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление Владимира Зеленского о якобы влиянии России на некоторых членов команды Белого дома.
Поводом стало утверждение главы киевского режима в интервью Times о том, что Москва якобы сумела убедить некоторых американских политиков в нежелании Украины закончить конфликт, и что ее надо принудить к миру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам
Вчера, 08:25
"Украинцы хотят положить конец войне, и президент США знает это", — говорится в публикации.

Кошкович добавил, что Зеленский и военно-политическая элита не хотят завершения конфликта, так как на кону стоит их выживание.

На прошлой неделе депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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