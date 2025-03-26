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Россия сократила импорт кормов для кошек и собак - РИА Новости, 26.03.2025
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14:33 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/korm-2007452882.html
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак - РИА Новости, 26.03.2025
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак
Россия снизила импорт кормов и лакомств для кошек и собак в 2024 году до 53,3 тысячи тонн, что на 28% меньше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:33:00+03:00
2025-03-26T14:33:00+03:00
экономика
россия
латинская америка
аргентина
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия снизила импорт кормов и лакомств для кошек и собак в 2024 году до 53,3 тысячи тонн, что на 28% меньше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре. "В 2024 году по сравнению с 2023 годом импорт кормов и лакомств для кошек и собак сократился на 28% - с 74,3 до 53,3 тысячи тонн. Импортные поставки составили порядка 3,55% всего сегмента российского рынка кормов для непродуктивных животных", - рассказали в службе. Там отметили, что основные страны-поставщики в Россию - страны ЕАЭС, Латинской Америки, например, Аргентина и Бразилия, а также государства Европы такие как: Бельгия, Италия, Испания, Сербия, Франция, и страны Азии - Китай, Таиланд и Турция. В Россельхознадзоре уточнили, что за последнее десятилетие производство кормов для домашних животных в России растет в среднем на 10-12% в год, что быстрее, чем рост продаж, поэтому продукция местных компаний постепенно замещает импортную. По информации Росстата, в 2024 году производство составило 1,5 миллиона тонн, что на 7,4% превышает показатели 2023 года.
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экономика, россия, латинская америка, аргентина, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Латинская Америка, Аргентина, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия сократила импорт кормов для кошек и собак

Россия сократила импорт кормов для кошек и собак на 28 процентов в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроизводство кормов для домашних животных
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Производство кормов для домашних животных. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия снизила импорт кормов и лакомств для кошек и собак в 2024 году до 53,3 тысячи тонн, что на 28% меньше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре.
"В 2024 году по сравнению с 2023 годом импорт кормов и лакомств для кошек и собак сократился на 28% - с 74,3 до 53,3 тысячи тонн. Импортные поставки составили порядка 3,55% всего сегмента российского рынка кормов для непродуктивных животных", - рассказали в службе.
Там отметили, что основные страны-поставщики в Россию - страны ЕАЭС, Латинской Америки, например, Аргентина и Бразилия, а также государства Европы такие как: Бельгия, Италия, Испания, Сербия, Франция, и страны Азии - Китай, Таиланд и Турция.
В Россельхознадзоре уточнили, что за последнее десятилетие производство кормов для домашних животных в России растет в среднем на 10-12% в год, что быстрее, чем рост продаж, поэтому продукция местных компаний постепенно замещает импортную. По информации Росстата, в 2024 году производство составило 1,5 миллиона тонн, что на 7,4% превышает показатели 2023 года.
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Россиянам сообщили о проблеме с производством кормов Whiskas и Chappi
31 января, 17:22
 
ЭкономикаРоссияЛатинская АмерикаАргентинаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союзФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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