https://ria.ru/20250326/konflikt-2007576686.html

Слова генсека НАТО о России вызвали шок на Западе

Слова генсека НАТО о России вызвали шок на Западе - РИА Новости, 26.03.2025

Слова генсека НАТО о России вызвали шок на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление генсека НАТО Марк Рютте о перспективах развития отношений с Россией. РИА Новости, 26.03.2025

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление генсека НАТО Марк Рютте о перспективах развития отношений с Россией."Клоун-принц НАТО Рютте заявил: "Даже если война закончится и наступит мир, нормализации отношений с Россией не будет". Он также обмолвился, что Россия тратит деньги на "оборону". И вы удивляетесь, почему этих клоунов нет на мирных переговорах?" — написал он.Ранее в среду генсек НАТО выступал на пресс-конференции в Польше, где заявил, что Россия вкладывает большие экономические ресурсы в оборону, что "будет иметь огромные последствия для увеличения возможностей ее вооруженных сил".В минувшую пятницу глава Евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250326/ukraine-2007468798.html

https://ria.ru/20250326/konflikt-2007570046.html

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