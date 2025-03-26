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"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 26.03.2025
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20:58 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/konflikt-2007570046.html
"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине
"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 26.03.2025
"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине
Мира на Украине не будет при Владимире Зеленском, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:58:00+03:00
2025-03-26T20:58:00+03:00
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дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мира на Украине не будет при Владимире Зеленском, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Думаю, сейчас самое время для президента США Дональда Трампа признать, что мира на Украине не будет с Зеленским у руля. Он не может остановить войну, потому что тогда вся коррупция и разрушения, которые он развязал, попадут под пристальное внимание. ВСУ нужно сдаться", — написал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикер Верховной рады.Издание Politico ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность". Как отмечает газета, ключевой темой переговоров стало проведение президентских выборов в стране.
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине

Профессор Малинен: мира на Украине не будет при Зеленском, ВСУ должны сдаться

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мира на Украине не будет при Владимире Зеленском, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Думаю, сейчас самое время для президента США Дональда Трампа признать, что мира на Украине не будет с Зеленским у руля. Он не может остановить войну, потому что тогда вся коррупция и разрушения, которые он развязал, попадут под пристальное внимание. ВСУ нужно сдаться", — написал он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикер Верховной рады.
Издание Politico ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность". Как отмечает газета, ключевой темой переговоров стало проведение президентских выборов в стране.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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В миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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