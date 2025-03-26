https://ria.ru/20250326/konflikt-2007570046.html

"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине

"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 26.03.2025

"Нужно сдаться": на Западе вынесли приговор Украине

Мира на Украине не будет при Владимире Зеленском, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:58:00+03:00

2025-03-26T20:58:00+03:00

2025-03-26T20:58:00+03:00

в мире

киев

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сша

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мира на Украине не будет при Владимире Зеленском, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Думаю, сейчас самое время для президента США Дональда Трампа признать, что мира на Украине не будет с Зеленским у руля. Он не может остановить войну, потому что тогда вся коррупция и разрушения, которые он развязал, попадут под пристальное внимание. ВСУ нужно сдаться", — написал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикер Верховной рады.Издание Politico ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность". Как отмечает газета, ключевой темой переговоров стало проведение президентских выборов в стране.

https://ria.ru/20250326/ukraine-2007468798.html

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украина

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины