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Мишустин рассказал, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию - РИА Новости, 26.03.2025
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15:32 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kompanii-2007469645.html
Мишустин рассказал, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию
Мишустин рассказал, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию
Правительство прежде всего будет рассматривать возвращение тех иностранных компаний, которые ответственно отнеслись к трудовым коллективам, оставили свои... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:32:00+03:00
2025-03-26T15:32:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство прежде всего будет рассматривать возвращение тех иностранных компаний, которые ответственно отнеслись к трудовым коллективам, оставили свои технологии в России, обладают уникальными компетенциями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год он отметил, что все решения по возвращению иностранного бизнеса будут приниматься индивидуально специальной комиссией. "Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам", - сказал Мишустин. Возможность одобрения для тех, кто ушел "под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понес даже финансовые потери и оставил за собой возможность вернуться", премьер охарактеризовал так: "Ну, почему бы нет". Также, по его словам, важным фактором при принятии решений будет, обладает ли иностранная компания уникальными компетенциями.
https://ria.ru/20250326/kompanii-2007454564.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, у каких компаний больше шансов вернуться в Россию

Мишустин: у компаний с уникальными компетенциями больше шансов вернуться в РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство прежде всего будет рассматривать возвращение тех иностранных компаний, которые ответственно отнеслись к трудовым коллективам, оставили свои технологии в России, обладают уникальными компетенциями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год он отметил, что все решения по возвращению иностранного бизнеса будут приниматься индивидуально специальной комиссией.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям
Вчера, 14:38
"Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам", - сказал Мишустин.
Возможность одобрения для тех, кто ушел "под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понес даже финансовые потери и оставил за собой возможность вернуться", премьер охарактеризовал так: "Ну, почему бы нет".
Также, по его словам, важным фактором при принятии решений будет, обладает ли иностранная компания уникальными компетенциями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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26 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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