https://ria.ru/20250326/kompanii-2007454564.html

Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям

Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям

При принятии решений о возвращении иностранных компаний Россия будет выдвигать требования по локализации, решения будет принимать специальная комиссия, заявил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:38:00+03:00

2025-03-26T14:38:00+03:00

2025-03-26T14:38:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. При принятии решений о возвращении иностранных компаний Россия будет выдвигать требования по локализации, решения будет принимать специальная комиссия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Требования (при возвращении иностранного бизнеса в РФ - ред.) должны быть обязательны по локализации и по инвестициям в Россию. Но все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика