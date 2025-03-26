https://ria.ru/20250326/kompanii-2007454564.html
Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям
Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям
При принятии решений о возвращении иностранных компаний Россия будет выдвигать требования по локализации, решения будет принимать специальная комиссия, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:38:00+03:00
2025-03-26T14:38:00+03:00
2025-03-26T14:38:00+03:00
россия
михаил мишустин
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экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. При принятии решений о возвращении иностранных компаний Россия будет выдвигать требования по локализации, решения будет принимать специальная комиссия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Требования (при возвращении иностранного бизнеса в РФ - ред.) должны быть обязательны по локализации и по инвестициям в Россию. Но все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин рассказал о требованиях к решившим вернуться иностранным компаниям
Мишустин: вернувшимся иностранным компаниям выдвинут требования по локализации