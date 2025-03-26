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Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний - РИА Новости, 26.03.2025
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14:18 26.03.2025 (обновлено: 15:58 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kompanii-2007448786.html
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний
Все решения по возврату ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься индивидуально, на специальной комиссии, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:18:00+03:00
2025-03-26T15:58:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все решения по возврату ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься индивидуально, на специальной комиссии, заявил премьер России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Ушли те, кто под давлением правительств, сохранили рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые свои потери и оставили за собой возможность вернуться, ну почему бы нет. Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане, это так же важно. И требования должны быть обязательно по локализации к инвестициям в Россию. Но все решения будут приняты индивидуально в специальной комиссии", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007450288.html
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россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний

Мишустин: решение о возвращении иностранных компаний примет спецкомиссия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все решения по возврату ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься индивидуально, на специальной комиссии, заявил премьер России Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Ушли те, кто под давлением правительств, сохранили рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые свои потери и оставили за собой возможность вернуться, ну почему бы нет. Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане, это так же важно. И требования должны быть обязательно по локализации к инвестициям в Россию. Но все решения будут приняты индивидуально в специальной комиссии", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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