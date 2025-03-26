https://ria.ru/20250326/kompanii-2007448786.html
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний
Все решения по возврату ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься индивидуально, на специальной комиссии, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:18:00+03:00
2025-03-26T14:18:00+03:00
2025-03-26T15:58:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007442358_447:677:2823:2013_1920x0_80_0_0_745a590e3febc739136432b491c78416.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все решения по возврату ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься индивидуально, на специальной комиссии, заявил премьер России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Ушли те, кто под давлением правительств, сохранили рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые свои потери и оставили за собой возможность вернуться, ну почему бы нет. Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане, это так же важно. И требования должны быть обязательно по локализации к инвестициям в Россию. Но все решения будут приняты индивидуально в специальной комиссии", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007450288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007442358_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_9a0a9a1c40f4a5419307a3d418ddefdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний
Мишустин: решение о возвращении иностранных компаний примет спецкомиссия