https://ria.ru/20250326/kompanii-2007448786.html

Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний

Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о механизме по возвращению иностранных компаний

Все решения по возврату ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься индивидуально, на специальной комиссии, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:18:00+03:00

2025-03-26T14:18:00+03:00

2025-03-26T15:58:00+03:00

россия

экономика

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все решения по возврату ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься индивидуально, на специальной комиссии, заявил премьер России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Ушли те, кто под давлением правительств, сохранили рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые свои потери и оставили за собой возможность вернуться, ну почему бы нет. Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане, это так же важно. И требования должны быть обязательно по локализации к инвестициям в Россию. Но все решения будут приняты индивидуально в специальной комиссии", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007450288.html

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россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф