https://ria.ru/20250326/kleschi-2007489761.html

Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт

Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт - РИА Новости, 26.03.2025

Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт

Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры по обеспечению комфортной среды для населения, сообщила в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:33:00+03:00

2025-03-26T16:33:00+03:00

2025-03-26T16:33:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры по обеспечению комфортной среды для населения, сообщила в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии, посвященном проблеме клещевых инфекций, начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова. "Мы понимаем, как с этим бороться", – отметила она.Профильные службы регулярно проводят мониторинг ситуации: "Уже сейчас ряд южных регионов ощущает увеличение активности клещей. Пока у нас нет случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом", — утверждает эксперт.Научно-исследовательские центры не прогнозируют ухудшения обстановки, но предполагают, что в связи с теплой зимой активность клещей сдвинется на более ранний период.Альбина Мельникова утверждает, что комплекс мер общественной профилактики позволит спокойно пережить очередной сезон активности клещей: "В этот период надо подумать, стоит ли ходить в необработанные места. Необходимо пользоваться специальной одеждой или принимать элементарные меры защиты: заправлять брюки в носки, использовать головные уборы, осматривать друг друга".Рассматривая возможность оказания первой помощи, представитель Роспотребнадзора объяснила: "При укусе клеща нужно его аккуратно снять, как можно быстрее живым отнести в лабораторию и, исходя из результатов анализа, если будет выявлен вирус, срочно обратиться к врачу и начать соответствующее лечение или профилактику".По данным федеральной статистики, превышения активности клещей по средним многолетним значениям не отмечено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)