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Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт - РИА Новости, 26.03.2025
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16:33 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kleschi-2007489761.html
Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт
Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт - РИА Новости, 26.03.2025
Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт
Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры по обеспечению комфортной среды для населения, сообщила в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:33:00+03:00
2025-03-26T16:33:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры по обеспечению комфортной среды для населения, сообщила в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии, посвященном проблеме клещевых инфекций, начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова. "Мы понимаем, как с этим бороться", – отметила она.Профильные службы регулярно проводят мониторинг ситуации: "Уже сейчас ряд южных регионов ощущает увеличение активности клещей. Пока у нас нет случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом", — утверждает эксперт.Научно-исследовательские центры не прогнозируют ухудшения обстановки, но предполагают, что в связи с теплой зимой активность клещей сдвинется на более ранний период.Альбина Мельникова утверждает, что комплекс мер общественной профилактики позволит спокойно пережить очередной сезон активности клещей: "В этот период надо подумать, стоит ли ходить в необработанные места. Необходимо пользоваться специальной одеждой или принимать элементарные меры защиты: заправлять брюки в носки, использовать головные уборы, осматривать друг друга".Рассматривая возможность оказания первой помощи, представитель Роспотребнадзора объяснила: "При укусе клеща нужно его аккуратно снять, как можно быстрее живым отнести в лабораторию и, исходя из результатов анализа, если будет выявлен вирус, срочно обратиться к врачу и начать соответствующее лечение или профилактику".По данным федеральной статистики, превышения активности клещей по средним многолетним значениям не отмечено.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Профильные службы мониторят ситуацию с активностью клещей – эксперт

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкНачальник Управления эпидемиологического благополучия населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Альбина Мельникова
Начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Альбина Мельникова - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры по обеспечению комфортной среды для населения, сообщила в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии, посвященном проблеме клещевых инфекций, начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Альбина Мельникова. "Мы понимаем, как с этим бороться", – отметила она.
Профильные службы регулярно проводят мониторинг ситуации: "Уже сейчас ряд южных регионов ощущает увеличение активности клещей. Пока у нас нет случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом", — утверждает эксперт.
Научно-исследовательские центры не прогнозируют ухудшения обстановки, но предполагают, что в связи с теплой зимой активность клещей сдвинется на более ранний период.
Альбина Мельникова утверждает, что комплекс мер общественной профилактики позволит спокойно пережить очередной сезон активности клещей: "В этот период надо подумать, стоит ли ходить в необработанные места. Необходимо пользоваться специальной одеждой или принимать элементарные меры защиты: заправлять брюки в носки, использовать головные уборы, осматривать друг друга".
Рассматривая возможность оказания первой помощи, представитель Роспотребнадзора объяснила: "При укусе клеща нужно его аккуратно снять, как можно быстрее живым отнести в лабораторию и, исходя из результатов анализа, если будет выявлен вирус, срочно обратиться к врачу и начать соответствующее лечение или профилактику".
По данным федеральной статистики, превышения активности клещей по средним многолетним значениям не отмечено.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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