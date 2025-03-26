https://ria.ru/20250326/kiev-2007559094.html

В Киеве захотели получить обученных иностранных военных, а не миротворцев

В Киеве захотели получить обученных иностранных военных, а не миротворцев - РИА Новости, 26.03.2025

В Киеве захотели получить обученных иностранных военных, а не миротворцев

Украина после возможного урегулирования конфликта хочет получить на своей территории иностранных военных, способных вести боевые действия, а не обычных... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:49:00+03:00

2025-03-26T19:49:00+03:00

2025-03-26T19:49:00+03:00

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владимир зеленский

сергей лавров

кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украина после возможного урегулирования конфликта хочет получить на своей территории иностранных военных, способных вести боевые действия, а не обычных миротворцев, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Нам не нужно обычное присутствие, чтобы показать, что Европа присутствует... Нам не нужны миротворцы, голубые каски, безоружные или еще кто... Важно не количество,... (важна - ред.) также их готовность сражаться, их готовность обороняться, их готовность иметь оборудование и их готовность понимать, что Украина является неизбежной частью европейской безопасности", - заявил Жовква агентству Франс Пресс. При этом он признал, что в Киеве понимают, что на линии соприкосновения не будет никаких иностранных военных. Жовква предположил, что силы европейских стран, например, могли бы помогать охранять границу с Белоруссией. "Нам не нужно присутствие международных сил где-то во Львове", - добавил он. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)