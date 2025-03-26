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Киев стремится сорвать любые мирные договоренности, заявил Полянский
Киев стремится сорвать любые мирные договоренности, заявил Полянский - РИА Новости, 26.03.2025
Киев стремится сорвать любые мирные договоренности, заявил Полянский
Украина ударами по энергоинфраструктуре РФ стремится сорвать любые мирные договорённости, наглядно демонстрируя свою недоговороспособность, сообщил первый... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:41:00+03:00
2025-03-26T18:41:00+03:00
2025-03-26T18:42:00+03:00
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ООН, 26 мар – РИА Новости. Украина ударами по энергоинфраструктуре РФ стремится сорвать любые мирные договорённости, наглядно демонстрируя свою недоговороспособность, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Совершенно очевидно, что подобными действиями он стремится сорвать любые мирные договорённости, наглядно демонстрируя свою недоговороспособность. Россия оставляет за собой право на ответ в случае продолжения этой деструктивной линии киевского режима", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
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в мире, россия, украина, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН
Киев стремится сорвать любые мирные договоренности, заявил Полянский
Полянский: Украина ударами по энергообъектам стремится сорвать переговоры