https://ria.ru/20250326/kiev-2007340982.html

Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный

Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный - РИА Новости, 26.03.2025

Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный

Киевское командование бросает в Курскую область на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ насильно мобилизованных украинцев, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:35:00+03:00

2025-03-26T05:35:00+03:00

2025-03-26T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

владимир ковалев

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

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КУРСК, 26 мар – РИА Новости. Киевское командование бросает в Курскую область на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ насильно мобилизованных украинцев, сообщил РИА Новости взятый на территории Курской области в плен украинский боевик Владимир Коваль. "Поймало ТЦК в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в "мотолыгу" (бронетранспортер МТЛБ – ред.) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще... Мы думали, как бы "спетлять" (сбежать, дезертировать – ред.) вообще. Они нам сказали, что мы будем типа в тылу сидеть. Ну вот это везут в тыл?!.. (Сказали) что едем на подмогу. Нам сказали, что мы 5 дней посидим в тылу там в окопе с этими, с 95-й и 225-й", - заявил РИА Новости военнопленный Владимир Коваль. Штурмовики 22 мотострелкового полка группировки войск "Север" 24 марта 2025 года, развивая наступление в Курской области, уничтожили удерживавшее позиции подразделение ВСУ, в результате чего 15 боевиков были ликвидированы, а Владимир Коваль был взят в плен. Ранее президент США Дональд Трамп попросил российскую сторону проявить милосердие и сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим. Президент России Владимир Путин в ответном заявлении подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права, однако для этого киевское командование должно отдать своим подразделениям соответствующий приказ сложить оружие. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html

https://ria.ru/20241126/neytralizatsiya-1985879138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, киев, владимир ковалев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины