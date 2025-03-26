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Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kiev-2007340982.html
Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный
Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный - РИА Новости, 26.03.2025
Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный
Киевское командование бросает в Курскую область на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ насильно мобилизованных украинцев, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:35:00+03:00
2025-03-26T05:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
владимир ковалев
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 мар – РИА Новости. Киевское командование бросает в Курскую область на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ насильно мобилизованных украинцев, сообщил РИА Новости взятый на территории Курской области в плен украинский боевик Владимир Коваль. "Поймало ТЦК в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в "мотолыгу" (бронетранспортер МТЛБ – ред.) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще... Мы думали, как бы "спетлять" (сбежать, дезертировать – ред.) вообще. Они нам сказали, что мы будем типа в тылу сидеть. Ну вот это везут в тыл?!.. (Сказали) что едем на подмогу. Нам сказали, что мы 5 дней посидим в тылу там в окопе с этими, с 95-й и 225-й", - заявил РИА Новости военнопленный Владимир Коваль. Штурмовики 22 мотострелкового полка группировки войск "Север" 24 марта 2025 года, развивая наступление в Курской области, уничтожили удерживавшее позиции подразделение ВСУ, в результате чего 15 боевиков были ликвидированы, а Владимир Коваль был взят в плен. Ранее президент США Дональд Трамп попросил российскую сторону проявить милосердие и сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим. Президент России Владимир Путин в ответном заявлении подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права, однако для этого киевское командование должно отдать своим подразделениям соответствующий приказ сложить оружие. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html
https://ria.ru/20241126/neytralizatsiya-1985879138.html
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курская область, россия, киев, владимир ковалев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Владимир Ковалев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных, заявил пленный

Пленный Коваль: Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных украинцев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КУРСК, 26 мар – РИА Новости. Киевское командование бросает в Курскую область на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ насильно мобилизованных украинцев, сообщил РИА Новости взятый на территории Курской области в плен украинский боевик Владимир Коваль.
"Поймало ТЦК в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в "мотолыгу" (бронетранспортер МТЛБ – ред.) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще... Мы думали, как бы "спетлять" (сбежать, дезертировать – ред.) вообще. Они нам сказали, что мы будем типа в тылу сидеть. Ну вот это везут в тыл?!.. (Сказали) что едем на подмогу. Нам сказали, что мы 5 дней посидим в тылу там в окопе с этими, с 95-й и 225-й", - заявил РИА Новости военнопленный Владимир Коваль.
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Штурмовики 22 мотострелкового полка группировки войск "Север" 24 марта 2025 года, развивая наступление в Курской области, уничтожили удерживавшее позиции подразделение ВСУ, в результате чего 15 боевиков были ликвидированы, а Владимир Коваль был взят в плен.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил российскую сторону проявить милосердие и сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим. Президент России Владимир Путин в ответном заявлении подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права, однако для этого киевское командование должно отдать своим подразделениям соответствующий приказ сложить оружие.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКиевВладимир КовалевВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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