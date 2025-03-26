Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kiberbezopasnost-2007326316.html
Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal
Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal - РИА Новости, 26.03.2025
Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal
Конгрессмены в США стали более осторожными в пользовании мессенджером Signal после скандала с чатом высокопоставленных американских чиновников об ударах по... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:22:00+03:00
2025-03-26T01:22:00+03:00
в мире
технологии
сша
калифорния
йемен
майк уолтц
дональд трамп
гэвин ньюсом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Конгрессмены в США стали более осторожными в пользовании мессенджером Signal после скандала с чатом высокопоставленных американских чиновников об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. "Некоторые члены конгресса меняют свой способ использования Signal после того, как журналист был случайно добавлен в крайне секретную дискуссию администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вопросам национальной безопасности в приложении для обмена зашифрованными сообщениями... Члены палаты представителей, безусловно, стали более осторожными в использовании Signal после публикации отчёта Голдберга", - говорится в сообщении. По данным портала, мессенджер Signal рассматривается многими законодателями и сотрудниками Капитолийского холма как необходимый инструмент для секретных дискуссий. Как сообщил порталу неназванный член палаты представителей, на фоне скандала с чатом он изменил своё отображаемое имя в мессенджере, оставив только инициалы, и удалил свою фотографию из профиля. Другой законодатель заявил, что он сократил количество данных о своей личности в приложении ради "душевного спокойствия". Кроме того, источники сообщили порталу, что около двух месяцев назад несколько законодателей из Калифорнии подверглись в мессенджере Signal попытке фишинга: они получили сообщения с учётной записи, якобы принадлежащей губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, с просьбой о звонке, однако не были скомпрометированы. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html
сша
калифорния
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, калифорния, йемен, майк уолтц, дональд трамп, гэвин ньюсом, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Калифорния, Йемен, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Ансар Алла, Министерство обороны США
Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal

Американские конгрессмены стали осторожнее с мессенджером Signal после скандала

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Конгрессмены в США стали более осторожными в пользовании мессенджером Signal после скандала с чатом высокопоставленных американских чиновников об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
Вчера, 22:44
"Некоторые члены конгресса меняют свой способ использования Signal после того, как журналист был случайно добавлен в крайне секретную дискуссию администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вопросам национальной безопасности в приложении для обмена зашифрованными сообщениями... Члены палаты представителей, безусловно, стали более осторожными в использовании Signal после публикации отчёта Голдберга", - говорится в сообщении.
По данным портала, мессенджер Signal рассматривается многими законодателями и сотрудниками Капитолийского холма как необходимый инструмент для секретных дискуссий. Как сообщил порталу неназванный член палаты представителей, на фоне скандала с чатом он изменил своё отображаемое имя в мессенджере, оставив только инициалы, и удалил свою фотографию из профиля. Другой законодатель заявил, что он сократил количество данных о своей личности в приложении ради "душевного спокойствия".
Кроме того, источники сообщили порталу, что около двух месяцев назад несколько законодателей из Калифорнии подверглись в мессенджере Signal попытке фишинга: они получили сообщения с учётной записи, якобы принадлежащей губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, с просьбой о звонке, однако не были скомпрометированы.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп прокомментировал скандал с чатом в Белом доме
Вчера, 22:27
 
В миреТехнологииСШАКалифорнияЙеменМайк УолтцДональд ТрампГэвин НьюсомАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала