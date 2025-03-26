Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal
Американские конгрессмены стали осторожнее с мессенджером Signal после скандала
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Конгрессмены в США стали более осторожными в пользовании мессенджером Signal после скандала с чатом высокопоставленных американских чиновников об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
Вчера, 22:44
"Некоторые члены конгресса меняют свой способ использования Signal после того, как журналист был случайно добавлен в крайне секретную дискуссию администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вопросам национальной безопасности в приложении для обмена зашифрованными сообщениями... Члены палаты представителей, безусловно, стали более осторожными в использовании Signal после публикации отчёта Голдберга", - говорится в сообщении.
По данным портала, мессенджер Signal рассматривается многими законодателями и сотрудниками Капитолийского холма как необходимый инструмент для секретных дискуссий. Как сообщил порталу неназванный член палаты представителей, на фоне скандала с чатом он изменил своё отображаемое имя в мессенджере, оставив только инициалы, и удалил свою фотографию из профиля. Другой законодатель заявил, что он сократил количество данных о своей личности в приложении ради "душевного спокойствия".
Кроме того, источники сообщили порталу, что около двух месяцев назад несколько законодателей из Калифорнии подверглись в мессенджере Signal попытке фишинга: они получили сообщения с учётной записи, якобы принадлежащей губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, с просьбой о звонке, однако не были скомпрометированы.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.