https://ria.ru/20250326/kiberbezopasnost-2007326316.html

Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal

Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal - РИА Новости, 26.03.2025

Конгрессмены в США стали осторожнее в использовании Signal

Конгрессмены в США стали более осторожными в пользовании мессенджером Signal после скандала с чатом высокопоставленных американских чиновников об ударах по... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:22:00+03:00

2025-03-26T01:22:00+03:00

2025-03-26T01:22:00+03:00

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майк уолтц

дональд трамп

гэвин ньюсом

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Конгрессмены в США стали более осторожными в пользовании мессенджером Signal после скандала с чатом высокопоставленных американских чиновников об ударах по хуситам, в которую якобы добавили главного редактора журнала Atlantic, сообщает портал Axios. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. "Некоторые члены конгресса меняют свой способ использования Signal после того, как журналист был случайно добавлен в крайне секретную дискуссию администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вопросам национальной безопасности в приложении для обмена зашифрованными сообщениями... Члены палаты представителей, безусловно, стали более осторожными в использовании Signal после публикации отчёта Голдберга", - говорится в сообщении. По данным портала, мессенджер Signal рассматривается многими законодателями и сотрудниками Капитолийского холма как необходимый инструмент для секретных дискуссий. Как сообщил порталу неназванный член палаты представителей, на фоне скандала с чатом он изменил своё отображаемое имя в мессенджере, оставив только инициалы, и удалил свою фотографию из профиля. Другой законодатель заявил, что он сократил количество данных о своей личности в приложении ради "душевного спокойствия". Кроме того, источники сообщили порталу, что около двух месяцев назад несколько законодателей из Калифорнии подверглись в мессенджере Signal попытке фишинга: они получили сообщения с учётной записи, якобы принадлежащей губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, с просьбой о звонке, однако не были скомпрометированы. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не видит нужды в том, чтобы его советник по нацбезопасности Майк Уолтц приносил извинения за скандал с чатом для высокопоставленных чиновников, куда якобы добавили журналиста.

https://ria.ru/20250325/uoltts-2007314526.html

https://ria.ru/20250325/tramp-2007312335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, калифорния, йемен, майк уолтц, дональд трамп, гэвин ньюсом, ансар алла, министерство обороны сша