https://ria.ru/20250326/kiberataki-2007329851.html

В России начали совершать целевые кибератаки на сотрудников СМИ

В России начали совершать целевые кибератаки на сотрудников СМИ - РИА Новости, 26.03.2025

В России начали совершать целевые кибератаки на сотрудников СМИ

Злоумышленники в марте начали совершать целевые кибератаки на сотрудников СМИ, образовательных и государственных организаций в России, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:06:00+03:00

2025-03-26T02:06:00+03:00

2025-03-26T02:06:00+03:00

технологии

россия

лаборатория касперского

google

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Злоумышленники в марте начали совершать целевые кибератаки на сотрудников СМИ, образовательных и государственных организаций в России, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Kaspersky GReAT предупреждают о целевых атаках на сотрудников СМИ, образовательных и государственных организаций в России. В марте 2025 года сотрудники средств массовой информации, образовательных учреждений и правительственных организаций в России подверглись ранее неизвестной целевой атаке Операция "Форумный тролль", - заявили в компании. Так, сотрудники российских организаций получали письмо с предложением принять участие в научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" якобы от его организаторов. В грамотно написанном тексте о мероприятии содержалась персонализированная ссылка. Если жертва переходила по ней и открывался браузер Chrome (или другой браузер на движке Chromium), устройство сразу заражалось, никаких дополнительных действий от пользователя не требовалось, добавили там. Кроме того, злоумышленники применяли эксплойт нулевого дня - вредоносные программы, против которых еще не разработаны защитные механизмы - для побега из "песочницы" веб-браузера Chrome. Целью сложного вредоносного ПО, использованного в атаке, был шпионаж. Уязвимость позволяла легко обойти защиту "песочницы" Chrome, не совершая никаких очевидно вредоносных или запрещенных действий. Причиной этого оказалась логическая ошибка на стыке "песочницы" и операционной системы Windows, пояснили в "Лаборатории Касперского". Там добавили, что эксперты компании распознали волну попыток заразить пользователей сложным вредоносным программным обеспечением (ПО). Также они сообщили об обнаруженной бреши в команду безопасности Google, в результате чего 25 марта 2025 года было выпущено обновление, исправляющее уязвимость. "Анализ артефактов показал, что вредоносная кампания проводилась злоумышленниками с очень высоким техническим уровнем подготовки. Мы можем с уверенностью говорить, что за этой атакой стоит спонсируемая (иностранным - ред.) государством группа", - сообщил ведущий эксперт Kaspersky GReAT Борис Ларин.

https://ria.ru/20250324/lovit-2007016676.html

https://ria.ru/20250321/fsin-2006343573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, лаборатория касперского, google