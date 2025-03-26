Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива
Хуситы заявили, что атаковали американские корабли и цели в районе Тель-Авива
© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хуситы атаковали несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и нанесли удары по военным целям в районе Тель-Авива, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Ракетные войска, силы беспилотных систем и морские силы провели за последние часы совместную военную операцию, в ходе которой они атаковали враждебные военные корабли в Красном море во главе с авианосцем Truman... Силы беспилотных систем атаковали беспилотниками военные цели израильского врага в районе оккупированного Яффо, цель операции была успешно достигнута", — сказал он.
По словам Сариа, операция против военных кораблей длилась несколько часов.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
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