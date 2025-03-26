https://ria.ru/20250326/khusity-2007337686.html

Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива

Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива - РИА Новости, 26.03.2025

Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива

Хуситы атаковали несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и нанесли удары по военным целям в районе Тель-Авива,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:49:00+03:00

2025-03-26T04:49:00+03:00

2025-03-26T05:13:00+03:00

в мире

сша

тель-авив

йемен

ансар алла

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

красное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хуситы атаковали несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и нанесли удары по военным целям в районе Тель-Авива, заявил военный представитель движения Яхья Сариа."Ракетные войска, силы беспилотных систем и морские силы провели за последние часы совместную военную операцию, в ходе которой они атаковали враждебные военные корабли в Красном море во главе с авианосцем Truman... Силы беспилотных систем атаковали беспилотниками военные цели израильского врага в районе оккупированного Яффо, цель операции была успешно достигнута", — сказал он.По словам Сариа, операция против военных кораблей длилась несколько часов.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250323/vvs-2006833045.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

сша

тель-авив

йемен

израиль

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тель-авив, йемен, ансар алла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красное море