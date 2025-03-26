Рейтинг@Mail.ru
Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 26.03.2025 (обновлено: 05:13 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/khusity-2007337686.html
Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива
Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива - РИА Новости, 26.03.2025
Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива
Хуситы атаковали несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и нанесли удары по военным целям в районе Тель-Авива,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:49:00+03:00
2025-03-26T05:13:00+03:00
в мире
сша
тель-авив
йемен
ансар алла
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
красное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хуситы атаковали несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и нанесли удары по военным целям в районе Тель-Авива, заявил военный представитель движения Яхья Сариа."Ракетные войска, силы беспилотных систем и морские силы провели за последние часы совместную военную операцию, в ходе которой они атаковали враждебные военные корабли в Красном море во главе с авианосцем Truman... Силы беспилотных систем атаковали беспилотниками военные цели израильского врага в районе оккупированного Яффо, цель операции была успешно достигнута", — сказал он.По словам Сариа, операция против военных кораблей длилась несколько часов.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250323/vvs-2006833045.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
сша
тель-авив
йемен
израиль
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тель-авив, йемен, ансар алла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, красное море
В мире, США, Тель-Авив, Йемен, Ансар Алла, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Красное море
Хуситы атаковали американские корабли и военные цели в районе Тель-Авива

Хуситы заявили, что атаковали американские корабли и цели в районе Тель-Авива

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хуситы атаковали несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и нанесли удары по военным целям в районе Тель-Авива, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Ракетные войска, силы беспилотных систем и морские силы провели за последние часы совместную военную операцию, в ходе которой они атаковали враждебные военные корабли в Красном море во главе с авианосцем Truman... Силы беспилотных систем атаковали беспилотниками военные цели израильского врага в районе оккупированного Яффо, цель операции была успешно достигнута", — сказал он.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник
23 марта, 23:06
По словам Сариа, операция против военных кораблей длилась несколько часов.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС страны нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января 2024, 16:13
 
В миреСШАТель-АвивЙеменАнсар АллаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуКрасное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала