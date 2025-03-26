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ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев - РИА Новости, 26.03.2025
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19:33 26.03.2025 (обновлено: 22:50 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/khartum-2007556765.html
ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев
ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев - РИА Новости, 26.03.2025
ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев
Вооруженные силы Судана освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования, заявил главнокомандующий суданской армией и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:33:00+03:00
2025-03-26T22:50:00+03:00
в мире
судан
хартум (город)
абдель фаттах аль-бурхан
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КАИР, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Судана освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования, заявил главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. "Хартум свободен", — сказал аль-Бурхан на видео, которое опубликовал телеканал Al Jazeera.В эфире телеканала отмечается, что аль-Бурхан посетил президентский дворец в Хартуме, территория которого была освобождена на прошлой неделе.Ранее в среду вооруженные силы Судана объявили об установлении контроля над последним лагерем повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР) в Хартуме. В последние месяцы армия активно наступала на позиции СБР в суданской столице.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило десять миллионов человек.
https://ria.ru/20250212/sudan-1998846233.html
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в мире, судан, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан
В мире, Судан, Хартум (город), Абдель Фаттах аль-Бурхан
ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев

Вооруженные силы Судана освободили столицу Хартум от повстанческих формирований

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
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КАИР, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Судана освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования, заявил главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
"Хартум свободен", — сказал аль-Бурхан на видео, которое опубликовал телеканал Al Jazeera.
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В эфире телеканала отмечается, что аль-Бурхан посетил президентский дворец в Хартуме, территория которого была освобождена на прошлой неделе.
Ранее в среду вооруженные силы Судана объявили об установлении контроля над последним лагерем повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР) в Хартуме. В последние месяцы армия активно наступала на позиции СБР в суданской столице.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило десять миллионов человек.
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