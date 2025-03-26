https://ria.ru/20250326/khartum-2007556765.html

ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев

ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев - РИА Новости, 26.03.2025

ВС Судана освободили столицу Хартум от повстанцев

Вооруженные силы Судана освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования, заявил главнокомандующий суданской армией и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:33:00+03:00

2025-03-26T19:33:00+03:00

2025-03-26T22:50:00+03:00

в мире

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КАИР, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Судана освободили столицу страны Хартум от повстанческих формирований Сил быстрого реагирования, заявил главнокомандующий суданской армией и глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. "Хартум свободен", — сказал аль-Бурхан на видео, которое опубликовал телеканал Al Jazeera.В эфире телеканала отмечается, что аль-Бурхан посетил президентский дворец в Хартуме, территория которого была освобождена на прошлой неделе.Ранее в среду вооруженные силы Судана объявили об установлении контроля над последним лагерем повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР) в Хартуме. В последние месяцы армия активно наступала на позиции СБР в суданской столице.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило десять миллионов человек.

https://ria.ru/20250212/sudan-1998846233.html

https://ria.ru/20250112/sudan-1993298277.html

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в мире, судан, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан